¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇ¢¥Ü¥È¥ëÄÄÎó¤«¡¡¶ÈÌ³Ë¸³²µ¿¤¤ÃËÂáÊá¡¢ÀéÍÕ
¡¡¼«Ê¬¤ÎÇ¢¤òÆþ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÄÄÎóÃª¤ËÊÂ¤ÙÅ¹¤Î¶ÈÌ³¤òË¸¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕÃæ±û½ð¤Ï21Æü¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÅìÃæ»³¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷±öÂôÞ«ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¤¤¿¤º¤éÄøÅÙ¤Î¹Í¤¨¤ÇË¸³²¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï5·î24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¤ªÃã¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿Ç¢Æþ¤ê¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ý»²¤·¤Æ°ûÎÁ¤ÎÃª¤ËÃÖ¤¡¢È¯³Ð¸å¤ËÉÊÊª¤ÎÅÀ¸¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤»¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¸áÁ°¤Ë¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤¬³«¤±¤Æ°Û½¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢°û¤Þ¤º¤ËÅ¹¤ËÅÁ¤¨¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£