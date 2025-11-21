¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¼ÄÄÍÂçµ±¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤ÇÂç±ê¾å¡¢timelesz8¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¼Õºá
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Ï11·î21Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23ºÐ¡Ë¤Î¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ötimelesz¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤¬¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢timelesz¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤«¤Ä¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Åö¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ¡¹¤ËÍî¤ÁÅÙ¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ß¤¤¤ËÎ§¤·¹ç¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È¤Ï²¿¤«¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Ä¤á¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼Õºá¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Êâ¤ß¤òÀµ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼Õºá¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¡¢¡È¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÄÄÍ¤Ï¡¢¼«ºî¤Î¥®¥ã¥°¤È¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤ ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥È¥É¥á¡Á¡×¤È¡¢Æ¸ÍØ¡ÖÂç¤¤Ê¸Å»þ·×¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡È¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥È¥É¥á¡É¤ÏÉÔ¶à¿µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤éÉÔÌû²÷¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«ºî¤Î¥®¥ã¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¡¢±ê¾å¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
