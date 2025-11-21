こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

冬の乾燥で目覚めたときの喉のイガイガ、お肌のカサカサ。金属に触るとバチッと静電気が...。寒いだけならまだしも、空気が乾燥してしまうのも冬のツラさを倍増してしまいますよね。

とはいえ加湿器を導入してみたものの、壁や床がベトベトになってしまったり、菌やカビの温床となってしまったりしては意味がありません。

スマート家電のフロントランナーSwitchBotからリリースされている「SwitchBot 気化式加湿器」なら、そんなストレスをまるっと軽減してくれますよ。

気化式だから、過剰な加湿を防げる

「SwitchBot 気化式加湿器」が採用している “気化式” は、水が自然に蒸発する仕組みを使っています。だから、過剰な加湿を防いでくれる。ヒーターを使わず送風だけで加湿するので、消費電力約15Wという優れた省エネ設計も見逃せないポイント。

一方、750ml/hのしっかりした加湿力を確保しているので、21畳のリビングもムラなく潤すパワーがある。親子で過ごすリビングも、パートナーと使う寝室も、気持ちよく潤った空気で包んでくれます。

また、加湿器といえば、気になるのは菌やカビですよね。「SwitchBot 気化式加湿器」は7つの抗菌技術で、清潔なうるおいを実現しています。

Ag+抗菌加工された素材を採用し、直接水に浸からず菌やカビが繁殖しにくい宙吊り式フィルターの採用がカビの繁殖を抑制。気化式だから、そもそも菌の拡散が少ないというのもメリットになっています。

SwitchBot温湿度計との連携がオススメ

SwitchBotといえば、何より便利なスマート機能が要注目ポイント。SwitchBot温湿度計と連携させれば、加湿したいエリアの正確な温湿度に応じた最適な加湿が可能になります。

もちろん、スマホアプリや音声アシスタントで操作できるので、暖かい布団から出る必要もありませんし、帰宅時間に合わせて予約運転しておけば、快適に潤った部屋で迎えてくれます。

4.5Lの大容量タンクは給水の手間が少なく、分解して丸洗いできる加湿フィルターは洗濯機OK。お手入れが簡単なところも嬉しいですよね。

チャイルドロックなど安全機能も充実しているので、子どもやペットのいるご家庭でも安心して使える「SwitchBot 気化式加湿器」は、おやすみモードなら18dB以下の静かさで稼働。夜の快適な睡眠も、スッキリした朝もオマカセできるので、冬の毎日をもっと快適に過ごせるでしょう。

