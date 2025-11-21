この記事をまとめると ■メンテフリーと思われがちな最新モデルだが高額部品が多く維持費がかかる場合もある ■LEDヘッドライトやセンサーを内蔵するフロントバンパーなどはASSY交換が基本 ■延長保証やメンテナンスパッケージがおトクになるかも制度次第となる

「新しい＝安く済む」とは限らない

最新モデルであればメンテナンスフリー。いざというときは保証でカバーできるから大丈夫。果たして、実際にそうでしょうか。しかし「新しいクルマだから壊れにくいし、維持費も抑えられる」とも限りません。最新モデルでもお金がかかるところはやっぱりそれなりの費用になってしまいがちです。そんな5つのポイントをピックアップしてみました。

●巨大なタイヤとホイール

最新の高性能モデルやスポーツ系のクルマには巨大なホイールとタイヤが装着されており、それがまたカッコよく映ります。最近では国産車でも19インチ、20インチサイズを標準装備で履きこなすクルマも少なくありません。さらに輸入車ともなれば21インチ、あるいはそれ以上なんてことも。

ましてや、ハイパフォーマンスモデルであればあるほどタイヤの銘柄をケチるわけにはいきませんし、スリップサインが出るギリギリまで使うにも危険が伴います。その結果、純正タイヤに4本交換するだけで数十万円単位の出費となる場合も。これは必要経費として割り切りましょう。そして、ホイールは縁石などに引っかけてガリ傷をつけないように。

●センサーが埋め込まれたフロントガラスの交換

フロントガラスに「バチッ」となにかがあたったかと思いきや、みるみるヒビが。じつはこれ、数年前の筆者が運転中に遭遇したアクシデント。飛び石の直撃をくらったのです。「ウインドウリペアが可能なひび割れは500円玉サイズまで」などといわれますが、みるみるうちに500円玉サイズを余裕で上まわる長さのヒビが。これでは車検をクリアできません。この時点で交換決定です。

筆者の愛車のフロントガラスには各種センサーやテレビアンテナなどが埋め込まれており、純正品の交換がマスト。一瞬にして20万円の出費となりました。古いクルマは「新品の純正ガラスがない」という切実な問題を抱えているケースが多々あります。いっぽうで近年のモデルは、部品調達はできるものの、部品代の高さ、セットアップ代、諸費用など10万円単位の出費になることも少なくありません。車両保険を使うべきか実費で払うか。いずれにしても痛い出費です。

●パークセンサーやカメラが埋め込まれた前後バンパー交換

バンパー交換も頭の痛い出費となりがちです。というのも、障害物との接触防止用のパークセンサーがいくつも埋め込まれていたり、フロントバンパーであればACC用のカメラが埋め込まれていたり……と、現代のクルマには欠かせない装備が満載だからです。

使えそうなものはそのまま流用するとしても、バンパーに埋め込まれたパークセンサーも含めたアッセンブリー交換です。当然、部品代が高くなります。これに塗装代やセットアップ代、交換工賃などを含めると、やはり軽く10万円単位の出費となってしまいます。

実費か保険かの判断には丁寧な見極めが求められる

●ヘッドライトのユニット交換

ヘッドライトが玉切れしている。古いクルマであれば、ボンネットを開けて裏から手をまわして電球交換……なんてことができましたね。ハイワッテージバルブを組み込んで、光量が増した！ といったドレスアップを楽しんだ人もいるかもしれません。交換したハイワッテージバルブが強力過ぎて、気づけばヘッドライトのレンズが変色してあわてた人がいたとかいないとか……。

しかし、現代のクルマのヘッドライトはユニット交換が基本です。新車保証が適用される期間であれば無償で対応してもらえますが、それを過ぎると実費です。車種にもよりますが、それでも10万円単位の出費は覚悟が必要。しかも、ある程度年数が経過していると、ヘッドライトが経年劣化で黄ばんでしまい、新品と見比べるとその差は一目瞭然。遠目にも目立ちます。気になる人は結局両方交換することに……。

●延長保証やメンテナンスパッケージなどのパッケージ商品

「新車保証3年に加えてあと1年（または2年）延長で保証します」あるいは「次回車検までの2年間、エンジンオイル＆フィルター交換や法定1年点検などがセットになっておトクに」などなど、加入するか迷うような価格と項目を絶妙なさじ加減でブレンドしたパッケージ商品を勧められることがあります。

「いざというときに入っておくと安心だから契約しておこう」と、ハンコを押す人もいるはずです。事実、個別にお願いするよりも、パッケージとして組み込まれていたほうがおトクだったり、契約期間中は余分な出費を抑えられる場合もあります。ただし店舗によっては悪質な内容である場合もあり、かならず注意事項を読んでから決めるようにしてください。保証といいつつも、例外や対象外の規定が細かく決められていて「入るだけ損」な保証制度も実在します。

筆者の知人がある中古車店の保証制度にいわれるがままに加入したところ、あとから「部品交換の際は中古品に交換→リビルト品に交換→純正相当品に交換→純正品に交換」といった具合に、順番が逆としか思えない記述を見つけて愕然としたそうです。保証で直すという場合でも安く仕上げるという姿勢が如実に表れていますね。

●まとめ：メーカー保証と車両保険は必須！

古いクルマに比べて、新しいクルマはメンテナンスフリーで維持費が抑えられるかと思いきや、タイヤなどの消耗品や部品代をはじめとする修理費用など、クルマである以上、それなりに費用がかかることは仕方がないといわざるをえません。

タイヤやバッテリーといった消耗品は仕方ありません。しかし、予想外の故障や事故などでバンパーやフェンダーの交換や修理ともなれば数十万円単位での出費を覚悟しなければなりません。

故障に関しては可能な限り新車保証の延長保証でカバーして、交換や修理といったアクシデントについては任意保険にオプションで付帯されている車両保険でカバーするのが得策かもしれません。

とはいえ、延長保証や車両保険は文字どおり「いざというときのための保険」であり、なにも起こらなければ掛け捨てになってしまいます。実費を払うか、無駄かもしれないけれど保険を掛けるか。最後は個々の判断となりそうです。