この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【VポイントPay完全攻略】ポイント還元対象でチャージ可能なカードはどれ？Olive連携による汎用性拡大にも注目」と題した動画で、ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんがVポイントペイの急激な注目の理由や活用ノウハウについて語った。最新の運用ルールやチャージ可能カード、連携で広がる活用法など、ポイカツ界隈で話題のトピックを徹底分析している。

まず、三井住友カード発行のプリペイド型「Vポイントペイ」について鬼丸さんは、「これが昨日2025年11月19日の5時頃から、なんと他社カードからチャージ時にかかっていた204円の手数料が完全無料になった」と“紙アップデート”だと熱弁。そのおかげで、「このVポイントもしかして結構使えんじゃね?という話になってきた」と、多くのポイ活ユーザーが検証に走った現状を紹介した。

実際に複数のカードでチャージを試した鬼丸さん。「ポイント付与がしっかり確認できたルートはJALペイ・Vネオバンク・デビットなど」「AUペイプリペイドカードからのポイント還元はまだ不明だが、もし0.5%還元なら“3%還元でビザ加盟店でVポイントペイが使える”最強ルートが構築できる」と語る。また「このオリーブフレキシブルペイを使えば、物理カードとしてもVポイントペイ残高が利用できる」とし、スマホ決済、物理カード、ECサイト利用など6種類の残高消費方法を図解で解説した。

さらに「ビザ加盟店は国内外1億3千万店舗、楽天ペイより圧倒的に多い」とし、ポイント還元が“0.5%”に増強されたことや、「実際にモバイルSuicaチャージでもポイントが付く」と独自検証結果も披露。「カスタマーサポートの返答はあまり当てにならない。本当に信頼できるのは自分でチャージしてポイント付与を確認した時だけ」と独特のリアリティも交えた。

動画終盤、鬼丸さんは「金曜日限定でセブンイレブンのビザタッチ決済は10%還元、キャンペーンも続々」「Vポイントペイには今のところポイント還元対象外の商品がなく、ポイント汎用性はさらに高まっていく」とまとめた。また「オリーブのポイント払いモードでの決済金額は“100万円修行”のカウントには含まれないから注意」とも視聴者に釘を刺し、「関連リンクは概要欄からどうぞ」と締めくくっている。

YouTubeの動画内容

02:03

VポイントPayへ実際にチャージしてわかった注目カードと非対応サービス
08:58

Olive決済で注意！iD決済ではVポイントPay残高が使えない理由
14:43

物理カードでも安心！VポイントPayの活用法と今日のまとめ

関連記事

ポイ活YouTuber・鬼丸征也、厳選10店舗の"安くて美味しい"ブラックフライデーセールを徹底解説

ポイ活YouTuber・鬼丸征也、厳選10店舗の“安くて美味しい”ブラックフライデーセールを徹底解説

 ポイ活YouTuber・鬼丸征也、コンビニ4社「Appleアカウント10%還元」で「このルートなら最大3%も上乗せ」の神解説！

ポイ活YouTuber・鬼丸征也、コンビニ4社「Appleアカウント10%還元」で「このルートなら最大3%も上乗せ」の神解説！

 【最新版】給与・賞与・年金の受取で特典があるお得な銀行まとめ

【最新版】給与・賞与・年金の受取で特典があるお得な銀行まとめ
もっと見る

