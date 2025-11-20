鬼丸征也「Visa加盟店で3%還元ルートは“これやばい”」VポイントPay祭りの理由を徹底解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【VポイントPay完全攻略】ポイント還元対象でチャージ可能なカードはどれ？Olive連携による汎用性拡大にも注目」と題した動画で、ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんがVポイントペイの急激な注目の理由や活用ノウハウについて語った。最新の運用ルールやチャージ可能カード、連携で広がる活用法など、ポイカツ界隈で話題のトピックを徹底分析している。
まず、三井住友カード発行のプリペイド型「Vポイントペイ」について鬼丸さんは、「これが昨日2025年11月19日の5時頃から、なんと他社カードからチャージ時にかかっていた204円の手数料が完全無料になった」と“紙アップデート”だと熱弁。そのおかげで、「このVポイントもしかして結構使えんじゃね?という話になってきた」と、多くのポイ活ユーザーが検証に走った現状を紹介した。
実際に複数のカードでチャージを試した鬼丸さん。「ポイント付与がしっかり確認できたルートはJALペイ・Vネオバンク・デビットなど」「AUペイプリペイドカードからのポイント還元はまだ不明だが、もし0.5%還元なら“3%還元でビザ加盟店でVポイントペイが使える”最強ルートが構築できる」と語る。また「このオリーブフレキシブルペイを使えば、物理カードとしてもVポイントペイ残高が利用できる」とし、スマホ決済、物理カード、ECサイト利用など6種類の残高消費方法を図解で解説した。
さらに「ビザ加盟店は国内外1億3千万店舗、楽天ペイより圧倒的に多い」とし、ポイント還元が“0.5%”に増強されたことや、「実際にモバイルSuicaチャージでもポイントが付く」と独自検証結果も披露。「カスタマーサポートの返答はあまり当てにならない。本当に信頼できるのは自分でチャージしてポイント付与を確認した時だけ」と独特のリアリティも交えた。
動画終盤、鬼丸さんは「金曜日限定でセブンイレブンのビザタッチ決済は10%還元、キャンペーンも続々」「Vポイントペイには今のところポイント還元対象外の商品がなく、ポイント汎用性はさらに高まっていく」とまとめた。また「オリーブのポイント払いモードでの決済金額は“100万円修行”のカウントには含まれないから注意」とも視聴者に釘を刺し、「関連リンクは概要欄からどうぞ」と締めくくっている。
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。