写真はイメージですが、編集部員の私物です。／Photo: 編集部

今年もついに、この季節が。

Amazonブラックフライデーが11月24日（月）0:00〜スタート。そして、ひと足早く先行セールが明日11月21日（金）0:00〜開幕しました！ 水曜から始まっていたサプライズセールの時点でも最安アイテムが続々登場していて、今年は例年以上に財布の紐を揺らしてくる気配のAmazonさん。

今回は、編集部員が「2025年買ってよかったもの」をちょっと早めにお出しします。ぼくらが今年ガチで使い倒してきたアイテム、きっとあなたのブラックフライデー買い物判断にも役立つはずです。

ガジェットはもちろん、生活がちょっとラクになる日用品、仕事効率が変わったツール、思わず人に勧めたくなるゲーム機器まで。ギズ編集部という“偏愛の集合体”が、忖度なしで選んだリアルなベストバイをまとめました。

記事後半には、Amazonがおすすめするブラックフライデー対象アイテムも。

ブラックフライデーは、一年で最も「欲しい」が動く1週間。あらためて今年の自分に必要なもの、来年の自分に投資したいものをゆっくり見極めてみてください。

ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第1弾）

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター（西谷茂リチャード）

Photo: amito

前から欲しいと思ってたんですがセールで3万円になってたので、さすがに買いました。

いろいろモノを作るのが好きなんですけど、プラスチックって難しいんですよね。型を作ってそこに流し込みとかも難しいし、塊から削り出すのも難しいし。

でもこれだったら、3Dファイル作っちゃえばそれでOK。何個も作れるし、フィラメントを変えれば、色や重さや強度も変えられる。今のところ、作ってるのはもっぱら小物入れとかですけど（笑）。でも意外といいんですよ、自分の引き出しのサイズにぴったり合わせた小物入れとかを作れるし。

あとは、自分だけの最強のスマホケースを作りたいなと思ってます。すっごくいいアイデアだなっていうのがひとつ頭の中にあるんで、作ってみたらまたお見せしますね。

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター 48,800円 Amazonで見る PR PR

gameball マウス（金本太郎）

Photo: amito

これは、世にも珍しいロジクールのマーブルマウスの精神的後継機。

左右対称のボディで、トラックボールの露出面積が大きいことで操作感を良くしているのって、僕が知るかぎり、この世にはlogicoolのマーブルマウスしかなかったんです。僕はそのマーブルマウスを長らく愛用していたのですが、ついに調子が悪くなってきまして（そちらはそちらで、現在自分で修理しています）、こちらを今年購入しました。

gameballという名前ですが、僕はゲーム＝パッド派なので、ゲームでは使っていません。また、これは有線なので、自宅専用で、会社や外では同じくロジクールの「MX MASTER 4」を使っています。

gameballは僕の今年のベストバイですが、輸入代理業者をとおして購入する必要があるので購入ハードルは高いですね。「MX MASTER 4」もおすすめですし、その一世代前の「MX MASTER 3」も名品です。セールにならないかなぁ。

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER 4 19,900円 Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s 11,980円 Amazonで見る PR PR

コインホルダー（ヤタガイ）

Photo: amito

現金って未だに必要な場面あるじゃないですか。でも私が普段使ってるお財布が、小銭が見にくい仕様になってて。50円玉と100円玉を間違えるくらいなんですよ。で、うまく出せないからどんどん小銭が溜まっていっちゃうという悪循環に（涙）。

Amazonで「コインケース」って入れて検索して見つけたのがこれでした。財布とこれをセットで持ち運ぶのが最強です、生活力が上がる感じがします。

各コインMAX4枚まで入るのがちょうどいいし、ケースの内側がシリコンになっているので、1枚しか入ってなくてもしっかりホールドしてくれて落ちないです。

コインホルダー 929円 Amazonで見る PR PR

Surface Pro 12 インチ（amito）

Photo: amito

移動中の荷物を減らしたくて、軽いPCをずっと探していたら行き着いた「結論」が、これです。

重たいGoogleスプレッドシートとかもしっかり開けるのがいいですね。iPadがこうなってくれたら良かったんですが、10年待ったけどなってくれなかったですね…。

僕、自作キーボードが趣味で、普段からキーボードを必ず持ち歩いてるんですね。でも、それとキーボードが付いたノートPCを両方持ち歩くのって「キーボード過剰」なんですよ（笑）。薄いSurface用のキーボードがあって、それも推しみたいなんですけど、僕は買わなかったです。

キーボード好きのためのPCですね、これは。幸せです。

マイクロソフト Surface Pro 12 インチ 16GB 512GB プラチナ EP2-27667 141,680円 Amazonで見る PR PR

ギズ編集部員が2025年買ってよかったもの（第2弾：24日更新予定）

？？？

