Perfume¡¦¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÏµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÍýÇ°¡Ö°ì¿ËÆþº²¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°
¡¡½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒµÈÅÄ¡×¤ÎµÈÅÄ¹¬Íµ¼ÒÄ¹¡Ê41¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£·î11Æü¤Î·ëº§È¯É½»þ¤Ï¡Ö°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤Ï1935Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¦µÈÅÄµÈÂ¢¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ì¿ËÆþº²¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡£Á´¤Æ¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¾¦ÉÊ´ë²è¤«¤éË¥À½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹ñÆâÀ¸»º¡£¡ÖPORTER¡×¡ÖLUGGAGE¡¡LABEL¡×¡ÖPOTR¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ìÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£