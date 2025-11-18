今年最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー 2025」で狙うべきカテゴリーTOP10【完全版】
先行セールも本番と同じ価格になるので、人気商品を早めにゲットしたい人はぜひ先行セールから参加しましょう。
2025年の開催スケジュール
先行セール：11月21日〜23日
ブラックフライデー：11月24日〜12月1日
今回は、Amazonブラックフライデーで特に狙うべきカテゴリーTOP10を紹介します。その中でも注目のアイテムを、セール対象予定商品の中からピックアップ。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
1：ガジェット
ブラックフライデーの中でも注目度が高いのがワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、Fire TV Stick、スマートスピーカーなどのガジェットです。特にApple製品はセール開始後すぐに売り切れてしまうこともあるので、初日のチェックが欠かせません。
2：パソコン・周辺機器
ノートPCやモニター、モニターアームなどのパソコン関連も大きな値下げが期待できるカテゴリー。在宅ワークやオンライン学習が定着した今、パソコンの買い替えや周辺機器のアップデートを検討している人は要チェックです。
3：大型家電・生活家電
テレビやロボット掃除機など、生活を便利にしてくれる家電はブラックフライデーの定番アイテム。気になっているアイテムがある人は、このタイミングが狙い目です。
4：ゲーミング関連
ゲーミングチェア、ヘッドセット、マウス、キーボードなど、ゲーム環境を快適にするアイテムも多数登場。PS5やSwitchの周辺機器、コントローラー、モニターも毎年人気です。
5：コスメ・スキンケア
ブラックフライデーはコスメ好きにも嬉しい期間。毎日使うアイテムをお得に購入するだけでなく、話題の商品を手軽に試せる機会でもあります。
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
6：ファッション
冬物アウターやスニーカー、バッグなど、ファッションアイテムも大幅割引されるカテゴリー。チャンピオンやニューバランス、ヘインズなどの人気ブランドも毎年登場しています。
[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Reversible Tech Air Hoodie ブラック XL
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
7：食品・飲料
レトルト食品やプロテイン、冷凍食品や飲料などもまとめ買いのチャンス。年末年始に備えて、少し多めにストックしておくと安心ですね。
8：キッチン用品・調理器具
ホットクック、エアフライヤー、コーヒーメーカーなどのキッチン家電も、大幅値引きが期待できます。毎日の料理をもっと楽にしてくれるアイテムを探してみませんか？
9：アウトドアグッズ
テントや寝袋、ポータブルスピーカーなどのアウトドアグッズも毎年人気。Coleman、ロゴスなどの人気ブランドも登場予定です。
10：日用品・消耗品
洗濯洗剤やボディソープ、ティッシュなどの消耗品もお財布にやさしい価格でストックしておくチャンスです。定期おトク便との併用でさらにお得になることも。
セール前にやっておきたい準備
まずはプライム会員に登録
ブラックフライデーでは、「プライム会員限定セール」が実施されることも。送料が無料になるのも大きなメリットです。今は30日間の無料体験ができるので、まだ会員ではない人はセール前に登録しておきましょう。
→ ブラックフライデーがまもなく開催！「Amazon Prime会員」が30日間無料に
→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に
ポイントアップキャンペーンにエントリー
セール期間中は、ポイントアップキャンペーンと大抽選会が開催されます。エントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元。
さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら
サブスク・デジタルサービスも要チェック
ブラックフライデーにあわせて、Amazonのサブスクサービスもお得なお試しキャンペーンを開催しています。
電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited」は3か月間99円に。本の朗読が聴き放題の「audible」は3カ月月額99円に。そして、定額制音楽ストリーミングサービス「Amazon Music Unlimited」は最初の3カ月無料になっています。
→「Kindle Unlimited」が3カ月間99円に
→ 12月1日まで「audible」が3カ月 月額99円に
→ 1月9日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に
事前の準備を整えておけば、迷わず初日から狙い撃ちできます。気になる商品はまず「ほしい物リスト」に追加して、秋のセールを存分に楽しみましょう。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
