今年最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー 2025」で狙うべきカテゴリーTOP10【完全版】
毎年恒例のAmazonブラックフライデーが、今年もいよいよ開催されます。普段はなかなか手が出ない家電やガジェット、日用品やコスメまで、お得に購入できる絶好のチャンス。

先行セールも本番と同じ価格になるので、人気商品を早めにゲットしたい人はぜひ先行セールから参加しましょう。

2025年の開催スケジュール


先行セール：11月21日〜23日
ブラックフライデー：11月24日〜12月1日

今回は、Amazonブラックフライデーで特に狙うべきカテゴリーTOP10を紹介します。その中でも注目のアイテムを、セール対象予定商品の中からピックアップ。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

1：ガジェット


ブラックフライデーの中でも注目度が高いのがワイヤレスイヤホンやスマートウォッチ、Fire TV Stick、スマートスピーカーなどのガジェットです。特にApple製品はセール開始後すぐに売り切れてしまうこともあるので、初日のチェックが欠かせません。

Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

Amazon

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

2：パソコン・周辺機器


ノートPCやモニター、モニターアームなどのパソコン関連も大きな値下げが期待できるカテゴリー。在宅ワークやオンライン学習が定着した今、パソコンの買い替えや周辺機器のアップデートを検討している人は要チェックです。

Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

ASUS

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS

Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ AT8705 マイクアーム ロープロファイル コンデンサーマイク 耐荷重2.2kg 360度角度調節 ケーブル収納 高さ調整パーツ付属 実況 配信 収録 カラオケ (AT2040 / AT2020 / AT4040 など)

3：大型家電・生活家電


テレビやロボット掃除機など、生活を便利にしてくれる家電はブラックフライデーの定番アイテム。気になっているアイテムがある人は、このタイミングが狙い目です。

Hisense

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ

Hisense

ハイセンス エアコン 6畳 2.2kW どっちも解凍洗浄 内部クリーン パワフル冷暖 はっ水フィルター HA-S22H-WS ホワイト 2025年モデル

4：ゲーミング関連


ゲーミングチェア、ヘッドセット、マウス、キーボードなど、ゲーム環境を快適にするアイテムも多数登場。PS5やSwitchの周辺機器、コントローラー、モニターも毎年人気です。

ASUS

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F16 FX608JMR 16インチ RTX 5060 インテル Core i5 14450HX メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 重量 2.3kg 動画編集 イェーガーグレー FX608JMR-I5R5060A

ウエスタンデジタル(Western Digital)

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】

Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ ATH-M50xSTS-USB ヘッドセット USB 有線 ストリーマー コンテンツクリエイター ゲーム実況 配信 ポッドキャスト Windows MAC PS4 PS5 【国内正規品】ブラック

5：コスメ・スキンケア


ブラックフライデーはコスメ好きにも嬉しい期間。毎日使うアイテムをお得に購入するだけでなく、話題の商品を手軽に試せる機会でもあります。

VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

パーフェクトワンフォーカス

パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))

Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)

6：ファッション


冬物アウターやスニーカー、バッグなど、ファッションアイテムも大幅割引されるカテゴリー。チャンピオンやニューバランス、ヘインズなどの人気ブランドも毎年登場しています。

THE NORTH FACE

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Reversible Tech Air Hoodie ブラック XL

Champion

[チャンピオン] スウェット 長袖 ワンポイントロゴ 刺繍 クルーネックスウェットシャツ C3-W005Z-370-M

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ TU-7774S メンズ ブラック 26.5 cm 3E

7：食品・飲料


レトルト食品やプロテイン、冷凍食品や飲料などもまとめ買いのチャンス。年末年始に備えて、少し多めにストックしておくと安心ですね。

ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

野菜生活

カゴメ 野菜生活100 オリジナル 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 砂糖不使用 βーカロテン カリウム)【Amazon.co.jp限定】

松屋

【松屋】10種30食のオールビーフバラエティ福袋 松屋のすべてが楽しめる！

by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量

8：キッチン用品・調理器具


ホットクック、エアフライヤー、コーヒーメーカーなどのキッチン家電も、大幅値引きが期待できます。毎日の料理をもっと楽にしてくれるアイテムを探してみませんか？

ストウブ(Staub)

【最大30日間お試し対象】　staub ストウブ 「 ピコ ココット ラウンド ブラック 20cm 」 両手 鋳物 ホーロー 鍋 IH対応 【シリアルナンバー付き日本正規販売品】 La Cocotte Round 40509-487

De'Longhi(デロンギ)

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証

象印マホービン(ZOJIRUSHI)

象印マホービン 炊飯器 5.5合 炎舞炊き 圧力IHタイプ 日本製 お手入れ点数2点 スレートブラック NW-PV10-BZ

シャープ(SHARP)

シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3A-T ブラウン 30L 2段 コンベクション あぶり焼き 音声操作 対話 スマホ連携 高性能センサー プレミアムモデル

9：アウトドアグッズ


テントや寝袋、ポータブルスピーカーなどのアウトドアグッズも毎年人気。Coleman、ロゴスなどの人気ブランドも登場予定です。

PYKES PEAK

PYKES PEAK (パイクスピーク) 大型収納バッグ トートバッグ キャンプバッグ 収納バッグ 大容量 キャンプ用 キャンプ 道具収納 アウトドア 【120L / OLIVE GREEN】

JBL

JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブルー / JBLFLIP7BLU

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水

ロゴス(LOGOS)

丸洗いやわらか あったかシュラフ・-2 72683060 寝袋 -2℃まで対応 防災 連結可能 丸洗いOK

10：日用品・消耗品


洗濯洗剤やボディソープ、ティッシュなどの消耗品もお財布にやさしい価格でストックしておくチャンスです。定期おトク便との併用でさらにお得になることも。

アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

セール前にやっておきたい準備


まずはプライム会員に登録


ブラックフライデーでは、「プライム会員限定セール」が実施されることも。送料が無料になるのも大きなメリットです。今は30日間の無料体験ができるので、まだ会員ではない人はセール前に登録しておきましょう。

→ ブラックフライデーがまもなく開催！「Amazon Prime会員」が30日間無料に

→ 特典いっぱい。学生限定「Prime Student」が6カ月間無料に


ポイントアップキャンペーンにエントリー


セール期間中は、ポイントアップキャンペーンと大抽選会が開催されます。エントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元。

さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。



→「ポイントアップキャンペーン」のエントリーはこちら

サブスク・デジタルサービスも要チェック


ブラックフライデーにあわせて、Amazonのサブスクサービスもお得なお試しキャンペーンを開催しています。

電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited」は3か月間99円に。本の朗読が聴き放題の「audible」は3カ月月額99円に。そして、定額制音楽ストリーミングサービス「Amazon Music Unlimited」は最初の3カ月無料になっています。

→「Kindle Unlimited」が3カ月間99円に

→ 12月1日まで「audible」が3カ月 月額99円に

→ 1月9日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に


事前の準備を整えておけば、迷わず初日から狙い撃ちできます。気になる商品はまず「ほしい物リスト」に追加して、秋のセールを存分に楽しみましょう。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

