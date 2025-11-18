TWICE¥µ¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ëÇØÃæ¤Ë¡Ö¹ñÊõµé¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉåºÎï¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´°àú¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¡£¥Ïー¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡õÂçÃÀ¤ÊÇØÃæ³«¤¥ï¥ó¥Ô¤ÇÌ¥ÎÏÇúÈ¯
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢11·î17Æü¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥Ä¥êーÅÀÅô¼°¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②③ÂçÃÀ¤ÊÇØÃæ³«¤¥ï¥ó¥Ô¤ò°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹TWICE¥µ¥Ê¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¥µ¥Ê¤ÎÅß¥³ー¥Ç
¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì
¥µ¥Ê¤Ï¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¶ß¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Çò¥ìー¥¹¤Î¥¿¥¤¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤Ï¥Ïー¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¥»¥¯¥·ー¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
³Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¡£¡ØWWD JAPAN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¤¸å¤í»Ñ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤ò¥Ý¥¹¥È¡£ÅÀÅô¼°¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ØELLE Japan¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ìー¤£¡×¤òÈäÏª¡£¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯¥µ¥Ê¤Î¸å¤í»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉåºÎï¡Ä¡×¡Ö¥µ¥Ê¤ÎÇØÃæ¤¬¹ñÊõµé¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂ©»ß¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÇØÃæåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¤ß¤ëÎ©¤Á»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´°àú¡×¡Ö¥µ¥Ê¤Á¤ã¤óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¼êÂÞ¤òÅ»¤Ã¤¿Åß¥³ー¥Ç¤òÈäÏª
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ä¼êÂÞ¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ê¤É¤òÅ»¤Ã¤¿Åß¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¡Ö³°¤Ç¤â¤ª²È¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤Åß¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£