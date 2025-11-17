King ¡õ Prince¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¤¥ë¥ßÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª¡ÖÆüËÜ¿Í½é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ì¤ó¤«¤¤µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
Æü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëKing ¡õ Prince¤Î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing ¡õ Prince¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÇØ¤Ë²Ú¤ä¤«°áÁõ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê
11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢King ¡õ Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡×Á°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹É÷¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
±ÊÀ¥¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤Î¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Î¤Ã¤¿¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹â¶¶¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¥°¥ìー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ì¤ó¤«¤¤µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°áÁõ¤â²Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªKing ¡õ Prince¤Ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëSUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤È¤¤¤Ã¤¿STARTO¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£