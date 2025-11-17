俳優の妻夫木聡がInstagramを更新し、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演中の目黒蓮とのオフショットを公開した。

投稿では「オレンジデイズごっこ」とつづり、ドラマ『オレンジデイズ』（TBS系）を思わせる芝生の広場でのカットを複数枚シェア。ベンチを挟んで向かい合う姿や、傘を差し掛けながら談笑する様子、カメラを構える妻夫木に寄り添うように覗き込む目黒の後ろ姿など、柔らかな空気が流れる瞬間が収められている。

白いスウェットにデニムというラフな装いの目黒と、コートを羽織った妻夫木。落ち着いた曇り空の下、広々としたキャンパスのような場所で笑顔を交わすカットは、2004年に放送された妻夫木主演の『オレンジデイズ』の象徴的なシーンを彷彿とさせる。加えてハッシュタグには『silent』（フジテレビ系）の名も添えられ、目黒と妻夫木が“手話”をする様子も動画で投稿された。

現在2人は『ザ・ロイヤルファミリー』で共演中。妻夫木が演じる栗須栄治と、目黒演じる中条耕一は物語の核心を担う関係性であり、その撮影現場で見せた和やかなやり取りがファンの間でも話題に。最終カットでは丸テーブルを前に並んで座り、楽しそうに笑い合う姿が収められており、「#全力で付き合ってくれる優しき後輩」と綴られた言葉通りの温かな関係性が伝わる。（文＝リアルサウンド編集部）