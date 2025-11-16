»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÉ¾²Á¡ÖMLBµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬±þ¤Ç¤¤¿¡×
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025
¡û ÆüËÜÂåÉ½ 11 ¡Ý 4 ´Ú¹ñÂåÉ½ ¡ü
¡ã11·î15Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬15Æü¡¢¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤Î»î¹ç¸å¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤Ç¡¢»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬´Ú¹ñÂÇÀþ¤ò3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î4²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¤¬2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Â³¤¯5²ó¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î3¥é¥ó¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£8²ó¤Ë¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²¡¢12°ÂÂÇ¡¢11ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬1²ó¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ï1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó2ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤Ë±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£¶¿Í¤ÎÅê¼ê¤âMLBµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬±þ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£Á°²ó¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Î»þ¤è¤ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤â´Ú¹ñ¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬»î¹ç¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¡Ê15Æü¡Ë¤ÎÈ¿¾Ê¤òÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¤Ë³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£