「誰も本気だとは思っていなかった」――ド軍同僚が証言した山本由伸の“中0日投球”の真実　ブルペンでナインは愕然としていた

ワールドシリーズで鉄腕を振るった山本。そのタフネスに驚いたのは相手チームだけではなかった

球界を騒然とさせる連投だった。今秋に開催されたブルージェイズとのワールドシリーズで快投を続けた山本由伸（ドジャース）のそれだ。

第2戦に先発して105球を投げ、完投勝利を挙げていた山本は、第6戦でも6回（96球）を投げて1失点と好投。そして迎えた第7戦は志願してブルペン入りを果たすと、「迷いというか、そういった想いがあった」とこぼしながらも、9回一死の局面で登板。超異例の中0日のマウンドだったが、2回3/2を投げ無失点と強打のブルージェイズ打線をねじ伏せ、同シリーズ3勝目をマーク。ドジャースの連覇を呼び込んだ。

大谷翔平が「世界一の投手」と称えた快投。そのタフな投球は中継ぎの難しさを知る同僚の目にも「ありえない光景」として映っていた。

現地時間11月14日にMLBの公式ネットラジオ局『MLB Network Radio』に出演したドジャースのエバン・フィリップスは、山本が続けた連投について「誰も想像していなかった」と回想している。

今年6月にトミージョン手術を執行し、戦線からは離脱していたフィリップス。それでもチームに帯同してブルペンから戦況を見守っていたという31歳は、「あの第7戦でヤマがブルペンに降りてきた時、僕らは誰も本気だとは思っていなかった」と正直な胸の内を明かしている。