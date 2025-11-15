25ÃË28½÷ÌÙ¤±¤¿¾·³Ž¥²ÈÀÆ¤ËÄê¿®¤Ï¹¹Å³¤µ¤ì¡ÄŽ¢Ë¼»ö¤Ç»ÒÂ¹Áý¤ä¤µ¤óŽ£¤ÈÊ³µ¯¤·¾¾Ê¿²È¤¬»°¤ÄÍÕ°ªÌæ¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÏ·Ãæ¼óºÂ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬ÂçÏ·¤ÎºÂ¤òË¾¤à¤â¡¢¶þ¿«Åª¤Ê·Á¤ÇÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¡£Äê¿®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ËÜÂ¿ÃéäÖ(¤¿¤À¤«¤º)¡ÊÌðÅç·ò°ì¡Ë¡¢¾¾Ê¿¿®ÌÀ(¤Î¤Ö¤¢¤¤é)¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤¬¡¢¾·³¤ÎÉã¡¦°ì¶¶ÆÁÀî¼£ºÑ(¤Ï¤ë¤µ¤À)¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÈÃÌ¹ç¤·¤ÆÄê¿®¼ºµÓ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÀ°¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¼£ºÑ¤ÈÄê¿®¤Ï¶¦¤ËÌ¾·¯¡¦8Âå¾·³µÈ½¡¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Î½¾·»Äï¡£ÆÁÀî¸æ»°¶ª¤Î½Ð¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Î©¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ÅÄ°Â²È¤ÎÄê¿®¤Ïµ×¾¾¾¾Ê¿²È¤Î»ÒÂ¹¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ç¡¢²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÎÊì¡¦±÷Âç¤ÎÊý¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤¿µ×¾¾½Ó¾¡¡Ê¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢¾¾Ê¿À«¤ò»ò¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£µ×¾¾²È¤Ï¿û¸¶Æ»¿¿¤ÎËöêã¤ò¾Î¤·¡¢Çß¤ò²ÈÌæ¤È¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Äê¿®¤ÏÆÁÀî¤Î»°¤ÄÍÕ°ª¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆÁÀî¾·³²È¤Ç¤ÏÂ¾²È¤ØÍÜ»Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Äê¿®¤Ï¾·³¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â»°¤ÄÍÕ°ªÌæ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤¿¤ä¡¢¼£ºÑ¤Ï¸æ»°¶ª°ì¶¶²È¤ÎÅö¼ç¤Ë¤·¤Æ¾·³¤Î¼ÂÉã¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÌæ¤ÏÅöÁ³»°¤ÄÍÕ°ª¤À¡£
Äê¿®¤ÏÏ·Ãæ¼óºÂ½¢Ç¤¤È°ú¤ÂØ¤¨¤Ë¡¢¼£ºÑ¤Î5ÃË¡¦ÆÁÀîÀÆ¶©(¤Ê¤ê¤Þ¤µ)¤ËÅÄ°ÂÆÁÀî²È¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¥ä¥ß¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÊÅÄ°ÂÆÁÀî²È¤ÏÄê¿®¤Î¼Â²È¤À¤«¤é¤À¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢Å·ÌÀ7¡Ê1787¡ËÇ¯6·î13Æü¤ËÀÆ¶©¤¬ÅÄ°ÂÆÁÀî²È¤òÁêÂ³¤·¡¢¤½¤Î6Æü¸å¤ËÄê¿®¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢·È¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆÁÀîÄ¾·Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸æ»°¶ª¡×¤ÎÀªÎÏÁè¤¤
ÆÁÀî²È¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¬¡¢ÆÁÀî½¡²È¡Ê¡á¾·³²È¡Ë¤È¸æ»°²È¡ÊÈøÄ¥¡¢µª°Ë¡¢¿å¸Í²È¡Ë¡¢¸æ»°¶ª¡ÊÅÄ°Â¡¢°ì¶¶¡¢À¶¿å²È¡Ë¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ìÌ®¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢È¾Ê¬¤ÏÅÄ°ÂÆÁÀîÀÆ¶©¤Î»ÒÂ¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï°ì¶¶ÆÁÀî¼£ºÑ¤Î»ÒÂ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤ËÆÁÀî½¡²È¡¢ÈøÄ¥²È¡¢µª°Ë²È¡¢ÅÄ°Â²È¤Î4²È¤¬ÅÄ°ÂÆÁÀî²È¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆÁÀî½¡²È¤Ï¿å¸Í²È¤ÈÅÄ°Â²È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àï»þÃæ¤ÎÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ÎÅö¼ç¡¦ÆÁÀîµÁ¿Æ(¤è¤·¤Á¤«)¤ÏÅÄ°ÂÆÁÀî²È¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê³°¸ò¾å¼ê¡£¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤Ç¡Ö¸×¼í¤ê¤ÎÅÂÍÍ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂçÊÑ¤Ê·æÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÁÀî²È¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤²È¤Ï¡ÖÅÄ°Â¤Ð¤«¤ê¡×¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Î»þ¤Î¥ä¥ß¼è°ú¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¼£ºÑ¤ÎÂ©»Ò¡¢¾·³²ÈÀÆ¤Î»ÒÂ¹¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â11Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Ï25ÃË28½÷¡¢·×53¿Í¤Î»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤«¤ì¤Î»ÒÂ¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡©¡¡¤½¤ì¤ò¼¨¤¹Åµ·¿Åª¤Ê»öÎã¤Ï¡¢Â¹¤Î14Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÌÐ(¤¤¤¨¤â¤Á)¤¬»àµî¤·¤¿»þ¡¢¾·³¸õÊä¤Î°ì¶¶ÆÁÀî·Ä´î(¤è¤·¤Î¤Ö)¤ÈÅÄ°ÂÆÁÀîµµÇ·½õ(¤«¤á¤Î¤¹¤±)¡Ê¤Î¤Á¤Î16Âå¡¦ÆÁÀî²ÈÃ£(¤¤¤¨¤µ¤È)¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ÈÀÆ¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û15ºÐ¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸¡Ä53¿Í¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎŽ¢»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¾·³Ž£11Âå²ÈÀÆ¤¬ËëÉÜÌÇË´¤òÁá¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
²ÈÀÆ¤Î»Ò¤Ï¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÏÀ®¿Í¤¹¤ëÁ°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢»Ä¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Ï³Æ²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ÈÀÆ¤Î»ÒÂ©¤¬¤Þ¤À2¿Í¡ÊÄÅ»³¾¾Ê¿ÀÆÌ±(¤Ê¤ê¤¿¤ß)¡¢Ëª¿Ü²ìÀÆÍµ(¤Ï¤Á¤¹¤«¤Ê¤ê¤Ò¤í)¡ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÁÀî²È°Ê³°¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾·³¸õÊä¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÖºÇ¸å¤Î¾·³¡×¤¬°ì¶¶ÆÁÀî·Ä´î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
14Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÌÐ¤Ï¡¢°ì¶¶ÆÁÀî·Ä´î¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÅÄ°ÂÆÁÀîµµÇ·½õ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£µµÇ·½õ¤Ï²ÈÌÐ¤Î½¾·»Äï¤Î»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¼£ºÑ¤ÎÁ½Â¹¤À¡£µµÇ·½õ¤ÏÅö»þ4ºÐ¡£ËëËö¤ÎÆ°Íð´ü¤ËÍÄ»ù¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë¶É¡¢·Ä´î¤¬15Âå¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢·Ä´î¤Ï¿å¸ÍÆÁÀî²È¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£4Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¼£ºÑ·Ï¤Î¾·³²È·Ñ¾µ¤Ï¤³¤³¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·Ä´î¤¬ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ç¶à¿µ¤µ¤»¤é¤ì¡¢µµÇ·½õ¤¬16ÂåÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÁÀî²È¤ÎÅö¼ç¤¬ÁÔÇ¯¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÄ»ù¤¬Åö¼ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µµÇ·½õ¡Ê²ÈÃ£¡Ë¤ÎÄï¤¬ÅÄ°Â²È¡¦µª°ËÆÁÀî²È¤ò·Ñ¤®¡¢µµÇ·½õ¤Î½¾·»Äï¡¦ÆÁÀîµÁ¿Æ¤¬ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²È¤¬¡ÖÅÄ°Â¤Ð¤«¤ê¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼£ºÑ·Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤òÁÏÀß¤·¤¿ÆÁÀîµÁ¿Æ¤ÎºÍ³Ð
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¸×¼í¤ê¤ÎÅÂÍÍ¡×µÁ¿Æ¤¬ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡¦²ÃÆ£¹âÌÀ¤Îº¹¤·¶â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÆ£¤ÏÈøÄ¥ÈÍ¤ÎÂå´±¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¡Ê¤ÎÁ°¿È¡Ë¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£Åö»þ¡¢ÅìÂçÂ´¤Ï´±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»°É©¤Ë½¢¿¦¡£´äºêÌïÂÀÏº¤Î½÷Ì»¤È¤Ê¤ê¡¢³°¸ò´±¡¦³°Ì³Âç¿Ã¤ò·Ð¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢ÂçÌ¾²È¤Ïµì²È¿Ã¤ò¸ÜÌä¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ²ÈÀ¯¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Ï²ÃÆ£¤Û¤«¿ôÌ¾¤ò¸ÜÌä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÃÆ£¤ÏÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ÎºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ÎÆâ¾ð¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢Åìµþ¤Ç¸ô¼ß¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÌÌ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î½ÐÈñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤ÏÅÄ¼Ë¤Î¾ë¤Ë½»¤Þ¤¦±Ñ¹ñµ®Â²¤ÎÎã¤òµó¤²¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤òÌ¾¸Å²°¤Ë°Ü½»¤µ¤»¡¢ÂçÌ¾»ÒÄï¤ÎÃæ¤«¤é¤È¤ê¤ï¤±¸µµ¤¼Ô¤ÎµÁ¿Æ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
µÁ¿Æ¤Ï´üÂÔ¤Ë¤¿¤¬¤ï¤Ì³èÌö¤ò¸«¤»¡¢²ÈÊõ¤òºâÃÄ²½¤·¤ÆÆÁÀîóÕÌÀ²ñ¤òÀßÎ©¡£Ì¾¸Å²°¤ËÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤ò·úÀß¡£·ÐºÑÅªº¤µç¤·¤¿µìÂçÌ¾²È¤Î²ÈÊõ¤¬»¶°ï¤¹¤ë¤Î¤òÍ«¤¤¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤ËÅØ¤á¤¿¡£º£¡¢ÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤¬ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¹ñÊõ ¸»»áÊª¸ì³¨´¬¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÁ¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅÞ¡Ê¸½¡¦¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡ËÀßÎ©¤Ë¤â°ÅÌö¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥Ê¤¯¤µ¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÌë¤Î±Ä¤ß¤ÏµÁÌ³¡×¤È¤¤¤¦¾¾Ê¿Äê¿®¤Î»ÒÂ¹¤Ï¡©
°ìÊý¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤ÏÆóÃË¼·½÷¤¬¤¤¤¿¡£¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµï¤¿¤Î¡©¡¡¤È¶Ã¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÀÐÉô¶âµÈ¡ÊÆ¬¤¬¹Å¤¤¿Í¤Î¤¿¤È¤¨¡Ë¤Ï¡¢SEX¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼«Ãø¤ÇÓâ(¤¦¤½¤Ö)¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ø±§²¼¿Í¸À(¤¦¤²¤Î¤Ò¤È¤³¤È)¡Ù¡Ê¤³¤Î½ñÌ¾¤ÏÄê¿®¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ç¡ÖË¼»ö¤Ê¤É¤â»ÒÂ¹¤Õ¤ä¤µ¤ó¤È¤ª¤â¤Ø¤Ð¤³¤½¹Ô¤Õ¡£¤«¤Ê¤é¤º¤½¤Î¾ðÍÝ¤Ë¤¿¤Ø¤¬¤¿¤¤Ê¤É¤Î»ö¤Ï¤ª¤Ü¤¨»ø¤é¤º¡×¡ÊSEX¤Ï»ÒÂ¹ÈË±É¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¥ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÍß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡Ë¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢»ÒÂ¹ÈË±É¤·¤¿¤Î¤«¥è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÈË±É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ä¹ÃË¤Î¾¾Ê¿Äê±Ê(¤µ¤À¤Ê¤¬)¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿»öÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡ÃË¤Ç¿¿ÅÄ²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿ÅÄ¹¬´Ó(¤æ¤¤Ä¤é)¤¬Ï·Ãæ¡ÊºßÇ¤1841Ç¯6·î13Æü¡Á1844Ç¯5·î13Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÅÄ²È¤Ï³°ÍÍÂçÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤ÏÏ·Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤Þ¡¼¤Ë³°ÍÍ¤«¤éÏ·Ãæ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¹¬´Ó¤Ï¤½¤Îµ©Í¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÏ·Ãæ¡¦¿åÌîÃéË®(¤¿¤À¤¯¤Ë)¤Î¶¯¤¤¿ä¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¢£¡Ö±ÑÌÀ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Äê¿®¥Ö¥é¥ó¥É¶²¤ë¤Ù¤·
¿åÌîÃéË®¤ÏÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï´²À¯¤Î²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤Î»Ò¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿´¶¯¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×ÏÇ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Äê±Ê¤òÏ·Ãæ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡½¡½¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢´û¤ËÄê±Ê¤Ï»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥à¥ê¥ä¥ê¤Ë¤Ç¤â¹¬´Ó¤òÏ·Ãæ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹¬´Ó¤Ïº´µ×´Ö¾Ý»³(¤µ¤¯¤Þ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó)¤òÈ´Å§¤·¤¿¤è¤¦¤ËÈÍ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾·¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï·Ãæ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¸ºß´¶¤â¤Ê¤¯¡¢Éã¡¦Äê¿®¤Î¸ùÀÓ¤Ëàì(¤¤º)¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¤È¼þ°Ï¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¿ÅÄ¹¬´Ó¤Ï¡ÖÄê¿®¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ëàì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹¬´Ó¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢10Ç¯¤ò·Ð¤º¤·¤Æ¡¢Äê¿®¤Î³°Â¹¡¦ÆâÆ£¿®»×(¤Î¤Ö¤â¤È)¡Ê¿®¿Æ¡Ë¤¬Ï·Ãæ¡Ê1853Ç¯9·î15Æü¡Á1862Ç¯5·î26Æü¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎºßÇ¤Ãæ¤Ë¡¢Äê±Ê¤ÎÈ¬ÃË¡¦ÈÄÁÒ¾¡ÀÅ(¤«¤Ä¤¤è)¤¬Ï·Ãæ¡Ê1862·î3Ç¯15Æü¡Á1864Ç¯6·î18Æü¡¢1865Ç¯10·î22Æü¡Á1868Ç¯1·î29Æü¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äê¿®´üÂÔ¤Î³°Â¹¡¦¿ÛË¬ÃéÀ¿¤¬Ï·Ãæ¡Ê1864Ç¯8·î18Æü¡Á1865Ç¯4·î19Æü¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ë²Å±Ê6¡Ê1853¡ËÇ¯¤«¤é·Ä±þ4¡Ê1868¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¡¢Äê¿®¤Î»ÒÂ¹¤¬Ã¯¤«¤·¤éÏ·Ãæ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÅÓÃæ²¿¥«·î¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
¤Ê¤¼Äê¿®¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤Ï±É¿¦¤Ë½¢¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤ÎºÍ³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Äê¿®¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÆ£¿®»×¤Ï½ÇÉã¤Î¿¿ÅÄ¹¬´Ó¤¬Ï·ÃæºßÇ¤Ãæ¤Ë»û¼ÒÊô¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÂ²Æâ¤ÇÁê¸ß¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£»ÒÂ¹¤ÏÆÁÀî¤Î»°¤ÄÍÕÌæ»ÈÍÑ¤òµö¤µ¤ì¤¿
Äê¿®Ä¾·Ï¤Î»ÒÂ¹¡¦¾¾Ê¿Äê·É(¤µ¤À¤¢¤)¤ÏËëËö¤ÎµþÅÔ½ê»ÊÂå¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÌ¾¤Îµ×¾¾¾¾Ê¿²È¤Ï4²È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á3²È¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ëµ×¾¾À«¤ËÉü¤·¤¿¡£Äê·É¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÄê¿®¤Î²È·Ï¡½¡½¤ÏÍ£°ì¸½ºß¤â¾¾Ê¿À«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µì²ÚÂ²¤Î¤½¤Î¸å¤Î·Ï¿Þ¤òµ¤·¤¿¡Øµì²ÚÂ²²È·ÏÂçÀ®¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Äê¿®¤Î²È·Ï¤Ï»°¤ÄÍÕ°ªÌæ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ä±þ2Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤êÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÁ°Ç¯¤ÎÉð´Õ¡Ê¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÌò°÷Ï¿¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇßÌæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËëËö¤Î¸ùÀÓ¤Çµö¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Î²È·Ï¤â¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÏÂçÛê(¤ª¤ª¤¨¤À)À«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÏ·¤È¤·¤ÆËëËö¤Ë³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ç°ËÃ£À«¤òµö¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£Äê¿®¤âÁðÍÕ¤Î±¢¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ë