かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在はタイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS婚活の現状を明かした。

与沢氏は先月25日「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と発表。

条件は20代の独身女性とし「理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問」「今は仕事してても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想」「顔重視というより、スタイルが良い方が好みです」「移住できる人がベストです」など“応募要項”を記し、応募フォームを投稿していた。

この日は「今日から4連ちゃん女の子です。13日 日本からの子 14日 シンガポールからの子 15日 インドネシアからの子 16日 日本からの子」と記し、4日連続で女性と会うことを報告。

続く投稿では「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです。今回の応募者が、20代美女だらけで全く釣り合ってないので、会う前に先に言っておきます。申し訳ありません。がっかりしないで下さい。私に外見は一ミリも期待しないで下さい」ともつづっていた。