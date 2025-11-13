揺れる角田裕毅への評価は不変 レッドブル代表が証言した“本音”「マックスの同僚という立場がどれほど難しいかを知ってほしい」
角田への信頼を語ったメキース代表(C)Getty Images
チームからの“信頼”は不変だ。現地時間11月12日、F1の名門レッドブルの専門ポッドキャスト番組「Talking Bull」に、同チームの代表を務めるローラン・メキース氏が出演。レーシングブルズ時代から師弟関係を組んできた角田裕毅に対する想いを明かした。
【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン
F1の25年シーズンも残り3戦。タイトル争いはもちろん、各チームの方針も動き始める中で、レッドブルは来季構想が注目を集め続けている。すでにエースドライバーであるマックス・フェルスタッペンとの契約締結には至ったものの、セカンドドライバー、そして姉妹チームのレーシングブルズを含むラインナップは未確定のままとなっている。
そうした中で、現在レッドブルのセカンドドライバーを務めている角田は、トップチームに名を連ねながら成績が振るわず、シート喪失の危機に直面している。
ただ、メキース代表の評価は揺るぎない。来季契約の公表が12月に行われるアブダビGP以降と見込まれる中で「ユウキは本当に驚くほど素晴らしい人間なんだ。誠実で、親しみやすくて、すごく寛大だ」と角田の人となりを評価。その上で「チームの中でも、マシン外でも、ユウキは象徴的な存在だ」と見解を示した。
角田とは唯一無二の絆を構築してきた。「彼とは夕食を食べるためだけに300キロも一緒にドライブしたこともある。彼は良き友人。時間を自然に過ごせる関係だ」とも明かすメキース代表は、25歳の日本人ドライバーが秘めるチーム内での影響力の大きさを語った。
「ユウキは、この業界で非常にユニークな軌跡を描いている。生来のスピードがあって、さらに明確な進歩もしている。彼はいつも正しい心構えを持っていて、前向きな精神も保っている。頭を下げて努力を続け、決して奢らない。そして私が言いたいのは、マックスのチームメイトでいるという立場がどれほど難しいことなのかを知ってほしい。みんながわかっているとは思う。そうした中でも彼は常に自分を律し、チームのために全力を尽くしている」
角田に関して「2025年末でのレッドブル離脱が濃厚」（米専門サイト『FANSIDED BEYOND THE FLAG』）と見込む海外メディアも少なくない。そうした状況下でも確かな評価を下すメキース代表の存在は当人にとって心強くあるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]