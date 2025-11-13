自身のインスタグラムで写真を公開

元プロ野球選手の糸井嘉男氏が、自身のインスタグラムを更新。その身体能力から“超人”と呼ばれた、逞しい肉体美を披露し、ファンからも「本当にかっこいい」「現役ちゃう？」と反響が集まっている。

引退から3年、衰えぬ鋼のボディを披露した。阪神、オリックスなどで活躍した44歳の糸井氏は自身のインスタグラムに、上半身裸でロープを振り乱す写真などを公開。英語と韓国語を交えて「限界はない!!年齢は関係ない!」とつづっている。

糸井氏は現在、動画配信大手「Netflix」が製作するサバイバル系リアリティ番組「フィジカル100 アジア」に出演中。柔 道パリ五輪男子73キロ級銅の橋本壮市らと日本代表チームを結成し、ボ クシング元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオやUF C元ミドル級王者ロバート・ウィテカーらアジア各国の代表と肉体を駆使したゲームで対戦しており、その収録の際の写真のようだ。

この投稿には日本人ファンも「フィジカルはもちろん、限界なんてない！その言葉もかっこいいです」「糸井さん本当にかっこいいです」「改めてファンになりました」「服脱いだら筋肉やばすぎる現役ちゃう？」「超人糸井サイコー！！！日本の野球の凄さを世界に！！！」といった声が届いていた。



