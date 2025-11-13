KDDIと沖縄セルラーは13日、オンライン専用ブランド「povo2.0」の新規契約者を対象に「データボーナス5GB」トッピングや指定の「YouTubeチャンネルメンバーシップ」1カ月無料コードが進呈されるキャンペーンを開始した。期間は11月30日まで。

期間中にキャンペーンコード（後述）を入力し、povo2.0を新規契約、SIM／eSIMを有効化したユーザーが対象。対象者全員に「データボーナス5GB（3日間）」が進呈されるほか、抽選で対象のYouTubeチャンネルメンバーシップが1カ月分進呈される。

キャンペーンコードは、対象チャンネルによって分かれており、コードを入力したチャンネルの抽選に参加できる。対象チャンネルとキャンペーンコードは、「儒烏風亭らでん」（@JuufuuteiRaden）が「YT02RADEN」、「轟はじめ」（@TodorokiHajime）が「YT02HAJIME」、「音乃瀬奏」（@OtonoseKanade）が「YT02KANADE」、「一条莉々華」（@IchijouRirika）が「YT02RIRIKA」、「ReGLOSS」（@hololiveDEV_IS）が「YT02REGLOSS」。

メンバーシップ特典は、各チャンネルのメンバーシップに初めて登録する際に利用できる。抽選結果は、契約後にメールで案内される。