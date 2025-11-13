映画「プラダを着た悪魔２」来年5月・日米同時公開決定 “伝説的キャストが夢の再共演”予告＆ポスター解禁
【モデルプレス＝2025/11/13】映画「プラダを着た悪魔２」が、2026年5月1日に日米同時公開決定。あわせて、予告映像とポスターが解禁された。
【写真】アン・ハサウェイ、オフショル姿で横たわる姿
時代を席巻した“働く女性のバイブル”「プラダを着た悪魔」（2006）。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで、目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッション業界や“悪魔”かのようなミランダの理不尽な要求に、自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけたアンドレアは、次第にミランダの信頼を勝ち得ていく。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった本作は、世界中の女性たちの憧れの存在に。劇場公開から20年近く経った今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が、2026年5月1日 にアップグレードして帰ってくる。この度、世代を超え愛され続ける伝説的名作の再来に胸が高鳴るティザー予告＆ポスターが解禁となった。
アン・ハサウェイの誕生日である11月12日にアメリカで解禁された最新映像は、マドンナが歌う前作のあのテーマソング「Vogue」にのせ、フロアにハイヒールの音を響かせるとある女性からはじまる。かつてファッションの仕事に充実感をおぼえながらも、自らの夢のためミランダの元を去ったアンドレアと、彼女の人生を大きく動かしたミランダがついに再会を果たし、たった一言「久しぶりね」と微笑み合う。短い時間ながら自信に溢れ、美しさに磨きのかかった2人の表情が印象的だ。
さらに差し込まれる短い映像には、ゴージャスなパーティやハイファッションのショー、美しいドレスなどのシーンも。前作の高揚感を彷彿とさせるスタイリッシュな映像に「ついに帰ってきた！」と胸が高鳴る仕上がりとなっている。併せて解禁となったティザーポスターには、真っ赤なハイヒールが大きく描かれ、ヒール部分は、“悪魔”を彷彿とさせるエッジのきいたデザインとなっている。かつて“悪魔”のようにも思えたミランダがアンドレアの人生にどのように関わってくるのか.
本作では、“「プラダを着た悪魔」といえばこの2人！”という伝説的キャスト、前作で第64回ゴールデングローブ賞主演女優賞［ミュージカル／コメディ部門］を受賞したミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役で世界中を虜にしたアン・ハサウェイが夢の再共演。そのほか、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマンも続投。そして、デヴィッド・フランケル監督、「幸せになるための27のドレス」など女性をエンパワーメントする作品を手掛けてきた脚本担当アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも再び戻ってくる。（modelpress編集部）
◆映画「プラダを着た悪魔２」2026年日米同時公開決定
◆「プラダを着た悪魔２」最新映像解禁
◆メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、夢の再共演
