オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞を制したスターアニスが１３日、樫の女王の座もつかむべく、栗東坂路を軽やかに駆け上がった。単走で４Ｆ５７秒５−４０秒４−１１秒９を刻み、高野師は「リズムを感じながら最後まで馬なりで。リラックスしながら時計も予定通り。動きや肉体、精神の全てで前走よりいいコンディションになっている感触がある」と２冠へ視界は良好だ。６Ｆのデビュー戦から徐々に距離を延ばし、今度