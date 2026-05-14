日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）２冠奪取を狙う皐月賞馬ロブチェンは１３日、本番までにスイッチを入れ過ぎないように皐月賞の２週前を踏襲して、松山騎乗でサラッと馬なり。４Ｆ５５秒０−３９秒８−１２秒７で駆け上がった。主戦は「少し馬場が深く重く感じて、そこでトモを滑らせるようなところがありました」と率直な感触を伝えた。その一方で「もともと（トモが）緩いところもある馬。大きくは変わらずに来てい