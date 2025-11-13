ＧＭＯ－ＧＳが３日ぶり急反騰、７～９月最終益は１３．８倍

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス<3788.T>は３日ぶりに急反騰している。１２日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高は１５１億８００万円（前年同期比７．４％増）、最終利益が７億３００万円（同３３．１％増）だった。第３四半期（７～９月）は売上高が５１億６４００万円（前年同期比１４．６％増）、最終利益が２億９０００万円（同１３．８倍）との計算になる。同時に取得総数４万５０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．３９％）、取得総額１億５０００万円を上限とする自社株買いを実施すると開示。足もとの好業績と株主還元姿勢を評価した買いが流入している。



７～９月は主力の電子認証・印鑑事業が大きく成長。組織体制の強化が奏功し、大手顧客の獲得が増えた。自社株買いの取得期間は１７日から２６年１月３０日まで。市場買い付けで実施する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元の一環として取り組む。



出所：MINKABU PRESS