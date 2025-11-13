【楽天ブックス:「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」発売記念キャンペーン】 キャンペーン期間：11月13日10時～2026年1月16日9時59分まで

楽天ブックスは、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」発売記念キャンペーンを11月13日10時より実施する。期間は2026年1月16日9時59分まで。

キャンペーンにエントリーし、対象PS5本体購入で「PlayStation5 関連商品」が抽選で合計15名に当たるプレゼントキャンペーンとなっている。

プレゼントには「PlayStation Portal リモートプレーヤー」や「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」などの周辺機器、「プレイステーション ストアチケット 10,000円」などが抽選で当たる。

対象商品には「PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用」をはじめ「PlayStation5」、「PlayStation5 デジタル・エディション」などがある。

プレゼント内容

・PlayStation Portal リモートプレーヤー（4948872017084）／5名様

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット（4948872416917）／5名様

・プレイステーション ストアチケット 10,000円*／5名様

※楽天ブックスのダウンロード版商品「プレイステーション ストアチケット 10,000円」を0円でご購入いただけるクーポンのプレゼントとなります。

※当選プレゼントはお選びいただくことはできません。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.