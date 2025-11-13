めちゃ助かる！デパコスファンデを持ち運ぶ100均グッズに2.9万いいね「ひらめきが天才」「悩み解決」【ママリ】

セリアの【スポイトボトル】が、コスメの持ち運びにピッタリ！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、颯馬天くん໒꒱·̩͙14.あしフラ🏙(@tenx_mkz)さんの投稿です。デパートで購入するようなリキッドファンデーションのボトルは意外と嵩張ったり、重かったりしますよね。天さんは「蓋もできて漏れないし最高だった」と、セリアの『スポイトボトル』が話題になっています。

化粧直しのためにも、普段からメイク用品を持ち歩いている、という方もいるのではないでしょうか。しかし意外と嵩張ったり、重かったりします。旅行時には特に、荷物をコンパクトに・軽くしたいものですよね。





投稿者・颯馬天くん໒꒱·̩͙14.あしフラ🏙(@tenx_mkz)さんは「蓋もできて漏れないし最高」と、愛用するセリアの『スポイトボトル』を紹介。普段使いから旅行まで、メイク用品などを持ち運ぶのに便利なアイテムです！

©tenx_mkz

これめっちゃおすすめしたいんだけど、デパコスファンデとか下地って大抵ガラス瓶でクソ重だから、遠征時はストローに移して圧着して小分けにしてたの。でも、これはスポイト部分長いから吸い上げ⇒そのまま蓋も出来て漏れないし最高だった。✂️要らないし手も汚れない!!ありがとうセリア😭🙏

お出かけや旅行時の荷物は、なるべくコンパクトに・軽くしたいもの。そしてメイク用品の持ち運びにおいて重要なのは漏れないこと。ポーチやバッグの中に漏れていたらショックですよね…。セリアの『スポイトボトル』は、液漏れしにくいキャップでさらにスリムタイプなので、瓶の中で吸い上げやすくコンパクトなのがうれしい。



なお、愛用している天さんによると「リキッドタイプのものは振ってから入れないと薄くなることに注意が必要」とのこと。パッケージには化粧水、ネイルオイル、ヘアオイル等にと書かれていたそうです。



この投稿には「私は旅行とかではコンタクトレンズのケースにファンデと下地入れて行ってたけどこれもいいね」「旅行の度に毎回困ってて、仕方なくパウダーファンデやBBクリームで代用していたけど、これで解決できる！素晴らしい✨」といったコメントが寄せられていました。



セリアのスポイトボトルは、手に出しやすいので特に液体状のものに良さそうですね。コスメの持ち運びが楽になる、アイデアが素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）