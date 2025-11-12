キャッシュレス決済や無人券売機が進化しています。人手不足を補い、業務の効率化にもつながる最新機器の展示会を取材しました。

【写真を見る】タッチパネルの注文だけで顧客データが集まる？ふるさと納税の返礼品がすぐ受け取れる！？キャッシュレス決済・無人券売機の進化

熊本城ホールで開かれている展示会では、全国28の企業が最新機器などを紹介しています。並ぶのは、キャッシュレス決済の機器や無人券売機です。

導入のメリットについて、企業側は口を揃えます。

「人件費の削減になる」

「アルバイトや社員を雇うことを考えると、かなり ローコスト」

人手不足が原因で倒産する企業も全国で相次ぐ中、熊本では初の展示会です。

無人券売機の裏側

飲食店向けの無人券売機では、ハンバーガーを選ぶと「ポテトや飲み物も一緒にどうですか」と提案されます。

無人券売機を開発 グローリー 小尾亮介さん「有人のレジでも『ついでにこれどうですか』と勧められることがあるが、客の心理としては、買わされている気分になる。無人機はあくまで紹介する立ち位置なので、客自身が欲しい物を頼む感覚」

無人ならではの負担を感じさせない工夫で客単価のアップにつなげます。

さらに、こんな裏側もありました。

小尾さん「小さい穴が開いていて、AIカメラを組み込める」

性別と年代をAIカメラが見た目から判断してデータ化。その後の商品戦略に生かせるといいます。

小尾さん「『30代男性がハンバーガーを買った』というデータに変わる。併せ買いの傾向もデータと取得できる。顔データはすぐ削除するので、属性の判断だけに使う」

別のブースでは、2人が透明のパネルを挟んでマイクでやり取りをしていますが…これは何でしょうか？

これは窓口対応で使われる翻訳機です。

音声とともに、透明なパネルに文章が映し出されていて、リアルタイムで日本語表記されます。

「I want to go to Kumamoto castle. How can I get there（熊本城への行き方は？）」

英語、中国語の他、スペイン語・タイ語など13の言語に対応していて、自治体やレンタカー店などが既に導入しています。

翻訳機を開発 TOPPAN 横江信宏さん「補償や交通違反など、事実関係をきちんと説明しないといけない部分を、見ながら確認できるところが評価されている」

そして、透明のパネルを挟むことで・・・。

記者「対面なので表情がわかるのも大きいですよね」

TOPPANエッジ 木口港暉さん「伝わっているか、伝わっていないかが、よりわかると思います」

実はこの製品、コロナ禍に飛沫を防ごうと至る所で使われていた「アクリル板」からヒントを得て開発されたということです。

展示会では、他にこんなものも並んでいます。

旅先で「ふるさと納税」ができる端末は、ホテルやゴルフ場で寄付すると、その場で使える割引券が返礼品として受け取れます。

キャッシュレス・無人対応が可能です。

持ち運びができるキャッシュレス決済の端末は、スマートフォン感覚で操作でることが特徴です。

アルバイト初日の人でも数十分の説明を受けただけで使えることから、プロ野球の試合や音楽フェスの会場で使われることが多いそうです。

この展示会は熊本城ホールで、11月13日も開かれています。