ダイソーが釣具専門店を大量閉店に追い込んだ…業界を一変させた《100円釣具の価格破壊》

全国最大級の釣具専門チェーン「つり具の上州屋」（株式会社上州屋）の閉店ラッシュが止まらない――。今年10月、『現代ビジネス』は上州屋の閉店が相次いでいることを報じた。

2020年頃のピーク期には全国に約200店舗を展開していた同店だが、直近の店舗数は約110店舗ほどにまで激減。編集部の調べでは今年8月から10月までのわずか3ヵ月の間に10店舗以上が閉店を余儀なくされている。

釣具店の閉店ラッシュは上州屋に限った話ではない。他の大手釣具チェーン「タックルベリー」や「釣具のキャスティング」などでも昨年頃から店舗の閉店が続いている。個人経営の釣具店なども含めれば、業界全体で閉店ラッシュが起こっていると言っても過言ではない。

なぜ、ここまで釣具業界は苦境に追い込まれているのか。その理由について、釣り人たちは口々にこう指摘する。「ダイソーの釣具」の影響が予想以上に大きかったのではないか、と。

大創産業が展開する100円ショップチェーン大手「ダイソー」。ダイソーと聞くと一般的には、生活雑貨やキッチン用品などの商品を想像するかもしれないが、実は様々な釣具を取り揃えていることは、釣り人の間で常識となっている。

そもそも、レジャーとしての「釣り」は、コロナ禍を機に“密になりにくい”ことから高まったアウトドア需要とともに、人気を集めていた。ただ一方で「それでもビギナーにはハードルが高かった」と指摘するのは、自身も趣味で釣りをするという消費経済ジャーナリストの松崎のり子氏だ。

「コロナ禍でにわかにスポットが当たった釣りですが、専門的な道具を揃えようとして、釣具専門店でビギナー向けの特価商品を選んだとしても、小物まで加えるとトータル1万円近くかかります。道具だけでなく、そこに車を運転したり、船に乗ったりする費用も発生しますから、けっして安い趣味でないことには変わりません。

それに、上州屋などの専門店は品数も多く、ビギナーはどれを選べばいいか戸惑ってしまう。そもそも街中よりロードサイトにあることも多く、シンプルに『入りにくい』イメージもあるように思います」

釣りへの興味はあっても、お財布的にもイメージ的にもハードルが高い――。そんな“釣りビギナー”がコロナ禍で急増したわけだが、このタイミングで現れたのが、ダイソーの釣具だった。

専門店にはない、ふらっと立ち寄れる「気軽さ」

「2020年頃でしょうか、『100均釣具』が突如としてダイソーの売り場に登場したのです。さすがに全商品が100円というわけではありませんが、それでもロッドが1000円、リールが500円など、プロショップの半額以下という破格値で手に入るようになったのです」（前出・松崎氏）

簡単に手が届く価格帯なのはもちろんのこと、国内に4600店舗以上を構えるダイソーゆえに、ふらっと立ち寄れる気軽さも、従来の釣具専門店にはない魅力だったのだろう。そこから一気にダイソーの釣具は広がっていく。松崎氏によれば、2021年頃までは扱う店舗は郊外の大型店などに限られていたが、次第に都市部にある比較的小規模な店舗でも展開されるようになったという。

当初こそ「あくまでビギナー向け」という見方が大勢だったが、次第にある程度釣り経験のある中級者以上のユーザーも購買層となったことも、売り上げ拡大の一因となった。松崎氏が続ける。

「実際に私も使ってみましたが、簡単な堤防釣りをするぶんには、ロッドやリールの機能はこれでも十分だと思いました。ただ、遠投したり、引きの強い回遊魚を狙う人だと物足りない印象です。仕掛けに関しても、サビキの針の数が3本しかなかったり、そういう意味でもビギナー向けであることは否めません。

ただ元々、釣り人の間では、プラスチックケースやポリ袋など、100円ショップで購入したアイテムを釣りに使うケースは多く、下地はあったと思います。それに、100円釣具もその後、どんどん種類が増え、一部商品には『専門店と遜色ない』と言われるようなものも出てきます。その流れで、中級者以上も手に取る機会が増えてきたのではないでしょうか」

かくしてダイソーの影響力を増していき、釣具業界でも一定の地位を確立するまでに至ったわけだ。さらに、釣具専門店では真似できない、ダイソーならではの「強み」について、つづく【後編記事】『専門店を駆逐した「ダイソーのつり具」…釣りビギナー以外にも“刺さった”これだけの理由』で解説する。

