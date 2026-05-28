日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表の背番号を発表した。負傷によりメンバー外となったMF三笘薫（29＝ブライトン）が背負ってきた7番は、幼なじみのMF田中碧（27）に託された。同じくケガで選外のMF南野拓実（31＝モナコ）の8番は、MF久保建英（24）が継承。森保ジャパンを支えてきた仲間たちの思いも背負い、頂点を目指す。世界一への思いとともに、背番号が託された。「7」を継承する