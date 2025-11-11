「相撲協会はブラック企業だ…！」過労で倒れる若手親方から悲鳴…”何もしない老人親方”が続出する「構造的欠陥」

「目が死んでいる」若手親方

「両国国技館で会うと、いつも目が死んでいるんですよ。売店に立つ親方に心配して声をかけると、『もう勘弁してほしいっすよ』とボヤいていました」

場所中の若手親方の姿について、ある角界関係者はそう証言する。現役時代の勇ましい表情とは真逆の、その疲れ果てた様子は、相撲協会内の役職に就いていない若手親方が置かれた過酷な状況を物語っているという。

力士が引退後も親方として協会に残るためには、105しかない年寄名跡（以下、年寄株）のいずれかを取得する必要がある。この105人の親方のうち、役職に就いていない30代から40代の若手親方は15名程度と少なく、複数の業務を兼ねているのが実情だ。

その仕事は、警備、売店の店番、怪我をした力士のケアまで多岐にわたる。場所中の若手親方のスケジュールについて、前出の関係者はこう説明する。

「国技館で開催される東京場所の場合、早番の日は朝7時半には国技館に入ります。まずは周囲を見回り、観客を迎え入れる準備を整える。午前9時に開場すると、今度は場内の警備や見回りへと移る。さらに息つく暇もなく、11時頃になると、今度は売店の業務に入ります」

親方自らが接客してくれる売店には数多くの客が列をなすが、レジ業務は想像以上に厄介だという。

「昔のような現金だけのやりとりではない。クレジットカードはもちろん、QRコード決済にも対応しなくてはならないんです。さらにインバウンドの観客も増え、対応は複雑化するばかり。覚えることが多すぎて、本当に大変だと聞いています。

昼食を食べる時間もなく、知り合いが差し入れてくれる、片手でつまめる食べ物が何よりうれしいとのことです」（同前）

午後2時頃までレジに立ち、再び警備の仕事に戻る。怪我人が出れば、その対応もする。そして取組がすべて終わると、観客が土俵に上がらないように、土俵周りに立つ。国技館を後にするのは、会場入りから12時間近くが経過した頃だ。

「さらに部屋持ちの親方となれば、早朝から弟子たちの稽古を見ています。協会主催のトークショーなどのイベントが入れば、人員が割かれてしまい、現場はさらにひっ迫する。ダブルワーク、トリプルワークは当たり前という状況で、毎場所必ず過労で倒れる親方が出ているそうです」（同前）

「仕事ができる」と評判の人気親方も退職

なぜ、これほどまでに若手親方が追い詰められているのか。多くの角界関係者がその元凶として指摘するのが2014年から導入された「再雇用制度」の存在だ。

「65歳の定年を迎えた親方が希望して理事会の承認を得れば、年寄株を保有したまま参与という役職で70歳まで雇用が延長され、それまでの70％の給与を得られます。正当に認められた権利ではありますが、協会全体で見ると弊害もあります。

ただでさえ年寄株に空きがないなか、定年延長組がポストに残り続けるため、将来の角界を担うべき人気者ですら角界を去る事態になっているのです」（同前）

日本相撲協会10月27日、元幕内・天鎧鵬の北陣親方の退職を発表した。これは角界の構造的な問題を象徴する出来事だった。

「年寄株の循環が悪く、慢性的に空きがないため、現役力士が取得している年寄株を一時的に借りる形で親方になるケースも少なくない。天鎧鵬もそのひとりで、2019年の引退後、『秀ノ山』『音羽山』『佐ノ山』『北陣』と名跡を変更しながら親方を続けてきました。

ただし、借株の場合、貸主が引退するまでに別の年寄株を確保できないと協会を去ることになります。天鎧鵬は相撲協会の公式YouTubeちゃんねるである『親方ちゃんねる』での軽妙な進行ぶりが人気を博していました。協会にとって様々な意味で貴重な人材でしたが、『北陣』を借りていた遠藤が引退することになり、退職することになってしまった。

所属する一門は『南（天鎧鵬の本名）くんのために見つけなきゃ』と言って年寄株を探したが、結局空きが出なかったとのことです。

現在41歳の天鎧鵬のような貴重な働き盛りがやめることは、人手が足りない現場にとって大きな痛手です。彼が抜けた分の仕事は、残された他の若手親方が背負うことになります。遠藤が親方になっても、一から仕事を教える必要があり、現場の負担はすぐには解消されません。近年、こうした悪循環が続いています」（同前）

さらに、日本語の読み書きが難しい外国出身親方も多く、その分の事務仕事が若手親方にのしかかるという問題も負担増に拍車をかけている。

「再雇用制度」改革を訴える声

激務に耐える若手親方たちの怒りの矛先は、定年後も参与として協会に残った親方ら重鎮に向けられている。

「定年延長した親方たちの主な仕事は、入口での切符もぎり。これは一番楽な仕事を言われています。理事を退いた役員待遇の親方に至っては、特に仕事もない。昼過ぎにふらっと現れ、役員室のテレビで取組を見て、帰っていくだけ。ある若手親方は『じいさんたちは何もしない』『若手にとって協会はブラック企業だ』と吐き捨てています」（同前）

一方、現役力士に目を向ければ、年寄株取得の目途が立たず、深刻な怪我を抱えながら引退できない者もいる。

若手親方や現役力士からは「再雇用制度を利用する場合、親方は年寄株を返納し、現役時代の四股名を名乗るようにすれば状況は大きく変わるはずだ」という切実な意見があがるが、上層部に届く気配はない。

「監督官庁である内閣府が指導しない限り、何も変わらないでしょうね。現場を知る記者も、再雇用制度の弊害は百も承知です。しかし、協会との関係を気にしてか、誰もその問題を書こうとしない。若手親方たちは『俺たちの声なんてどうせ届かない』と嘆いています」 (同前)

メディアが問題視しないことをいいことに、協会内では耳を疑うような案まで浮上しているという。

「親方の定年を65歳から70歳へ、再雇用の上限を70歳から75歳まで延長するとの案です。これには年齢的に引退が見えてきた現役力士たちも絶望しています。『どうせ残れない。仮に残れても、あのブラックな環境が待っている。であれば親方にならずに引退したい。飲食店をやったほうがマシです』との声も出ています」（同前）

国技の未来を担うべき若手親方と現役力士たちの悲痛な叫びに、協会はいつ耳を傾けるのだろうか。

