¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î»´ÇÔ¾·¤¤¤¿à¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥Éá¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Ë³¤³°¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¥¯¥Ó¤À¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¡Ê¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡Ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê´°ÁöÃæºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë£±£·°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÄËº¨¥ß¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥Éá¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ë¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±£°ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÀïÆ®ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¹ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤â°ì»þºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤´¤Ü¤¦È´¤¤â²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£³°ÌÉ½¾´Âæ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÑÅÄ¤â½øÈ×¤«¤éÌÔÄÉÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£²£µ¼þÌÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÞ¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤¬¥Þ¥·¥ó¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Î£±£°ÉÃ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È£±£°ÉÃ·Ð²á¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¯¥ë¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¼ÖÎØ¤ò´Ë¤á¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ¬Â§¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¤¦°ì²óÉÔÍ×¤Ê¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï½ªÀï¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë£Æ£±¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡§¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë£±£°ÉÃ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ó¤À¡©¡¡»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶ò¤«¤Ê¥¯¥ë¡¼¤À¡£¥¯¥Ó¤À¡£¥Þ¥¸¤ÇÌÂÏÇ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡×¡Ö³ÑÅÄ¤Ë¤Þ¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡©¡¡¤Þ¤¿¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉµÚ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¼Ö¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤«¤é¡¢£±ÅÙÌÜ¤Ï¤Þ¤À¤·¤â£²ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¾å°Ì¿Ê½Ð¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ëà¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î°Ì´á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£