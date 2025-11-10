2026年1月23日に公開される齊藤京子主演映画『恋愛裁判』の新場面写真が公開された。

本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」という新聞記事を目にした深田晃司監督がその内容から着想を得て、構想から10年を経て結実した作品。日本のアイドル界でまことしやかにささやかれる「恋愛禁止ルール」。契約書に記載されたこのルールに反する行動をしたとして所属事務所から契約違反と訴えられ裁判へと発展した一人の女性アイドルの姿を描く。

恋に落ちる人気アイドル、主人公の山岡真衣を演じるのは、元日向坂46でセンターを務めた齊藤。共演には、真衣と恋に落ちる中学時代の同級生・間山敬役に倉悠貴、真衣の所属事務所の野心的なチーフマネージャー・矢吹早耶役に唐田えりか、真衣に対し訴えを起こす所属事務所の社長・吉田光一役に津田健次郎、劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレに仲村悠菜、小川未祐、今村美月、桜ひなのが名を連ねた。

公開された場面写真には、「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターとして、山岡真衣（齊藤京子）が見せる輝くような笑顔や、握手会でファンの瞳をまっすぐに見つめる誠実な眼差し、落ち込む仲間をそっと抱きしめ支える温かな姿など、アイドルとしての多彩で豊かな表情が切り取られている。一方で、中学時代の同級生・間山敬（倉悠貴）との親密な関係が垣間見えるショットや、雨に打たれ切なげな表情を浮かべる真衣、スーツ姿で不安を抱えながら鏡越しに自分と対峙する様子などが切り取られている。

そのほか、真衣の所属事務所チーフマネージャー・矢吹早耶（唐田えりか）や、「恋愛禁止ルール」の契約条項に反した真衣に対し訴えを起こす所属事務所の社長・吉田光一（津田健次郎）、ハッピー☆ファンファーレのライブショットなどを見ることができる。

