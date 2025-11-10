「雨だけど着物貸して」ママ友からの図々しい頼みに怒り爆発【ママリ】

この漫画は著者であるAiさんのフォロワーさんが体験した、非常識なママ友とのトラブルを描いたものです。フォロワーさんは姉妹である娘たちのために七五三の着物を購入し、お参りを楽しみにしていました。ある時、ママ友から「今週末着物を貸してほしい」と連絡をもらったフォロワーさん。まだ娘も着ていないのに着物を貸すことに抵抗があり、理由を聞いてみるのですが、ママ友からの返答はあまりに非常識なものでした。『あなたは貸せますか？』どうぞご覧ください。

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

娘たちのために着物を準備した

娘の七五三に向け着物を購入したフォロワーさん。ある時、ママ友の麗華から七五三の着物をどうするか聞かれ、購入した着物の写真を見せてあげることに。麗華の表情が何だか気になりますが、フォロワーさんは全く気付いていないようですね。

七五三は子どもの成長をお祝いするとともに、親としては成長を実感する大事なイベントですよね。フォロワーさんの場合は子どもが姉妹ということもあり、レンタルではなく購入することにしたそう。姉妹で同じ着物を着るというのも親としては感慨深いものがあり楽しみなことですよね。

ママ友からの非常識なお願い

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

ある時、麗華から「今週末着物を貸してくれない？」と連絡をもらったフォロワーさん。まだ娘も着ていない着物を貸すことに抵抗を感じ理由を聞こうとしますが、ママ友は「雨だけどw」と非常識なメッセージを送ってきます。

慣れない着物を子どもが汚す可能性だってありますし、そもそも雨なら汚れるのは避けられないですよね…。着物を借りるしかないよっぽどの理由があるのでしょうか…？

あまりに非常識すぎて「無理！」と返してしまった

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

©︎Ai

麗華が着物を借りたい理由はあまりに自己中で、フォロワーさんの気持ちを全く考えていないものでした。イライラしながらも冷静に「丈が合わない。クリーニング代が高いし、レンタルの方がいいと思う」と伝えますが、麗華はなんと「すぐに使うからクリーニングはいらなくない？節約しないと」と返してきます。着物を雨の日に着る予定なのにクリーニングに出すつもりはないというのは驚きですよね…。

あまりに非常識な麗華の発言。フォロワーさんは怒りが爆発し「申し訳ないけど無理！」と返信。麗華の理由や態度次第では着物を貸すという選択肢もあったかと思いますが、こんなにも自分勝手では絶対に貸したくないですよね…。こんなママ友であれば付き合い方も考え直したくなってしまうのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

