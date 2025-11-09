この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本テレビ系ドラマ『いいこと悪いこと』第5話の直後、ドラマ考察系YouTuber・トケル氏が「今國が博士になりかわってる!!」と題した最新考察動画を公開。動画冒頭でトケル氏は、「ちょんまげの言った博士とは、昆虫博士が夢だった堀良太のことだと思われる」としつつ、すでに堀良太は亡くなっており、「今は今國が博士になりすましている」と自説を展開した。



動画では、様々な伏線やSNSの考察コメントをもとに、「チョンマゲが博士の書き込みを見て『異常に驚いていたこと』や、警察提供の堀の写真が子供時代のものと思われること」などを根拠に挙げ、「博士の正体はすでに亡くなった堀良太。その役割を今國が継いだ可能性が高い」と分析。その上で、「今國は昆虫や動物が好きなようです」とし、Instagramでのエピソードや小学生時代に昆虫を捕まえている絵の存在まで細かく検証。「公式ビジュアルの顔が隠れた人物は、“忘れられた人”を象徴しているだけじゃなく、堀良太の存在を暗示しているのかも」とメタ的な伏線回収にも言及した。



さらに視聴者コメントや過去動画も交え、「博士が7人組のメンバーなのか、別の存在なのか」「今國が堀くんの“いとこ”のような関係なのでは」という意見が紹介され、タイトルロゴの“イとコ”が入れ替わる演出も「“いとこ”という伏線では」と推察。「僕は、今いる博士の正体は今國ではないかと思っています」と結論づけた。



そのほかにも、「博士が亡くなったからこそ子供時代の写真だけが警察に提供されている説」や、博士とのやりとりに驚いたチョンマゲの挙動、委員長や先生の怪しさ、キングの謝罪シーンとゴンギツネの物語の関連性など、多角的かつ細かい視点で考察。「博士は7人組とは別の人物で、ちょんまげだけが覚えてくれていた存在」「悪い子じゃないと思う」など、視聴者にも共感を呼ぶ見解が続いた。



ラストは、「今回も面白かった。皆さんの考察コメントも本当に参考になります」とリスナーに感謝を伝えるとともに、「考察ライブ配信や今後の動画もぜひ見逃さないでください」とチャンネル登録を呼びかけ、熱い考察コミュニティの広がりを感じさせる締めくくりとなった。