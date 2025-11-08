ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】静岡県高校サッカー選手権大会準決勝・藤枝東が1対1（… 【速報】静岡県高校サッカー選手権大会準決勝・藤枝東が1対1（PK5‐3） で静岡学園を下し決勝進出（静岡） 【速報】静岡県高校サッカー選手権大会準決勝・藤枝東が1対1（PK5‐3） で静岡学園を下し決勝進出（静岡） 2025年11月8日 16時19分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 8日草薙総合運動場で行われた静岡県高校サッカー選手権準決勝第２試合は、藤枝東が1対1（PK5‐3）で静岡学園を下し決勝進出 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】静岡県高校サッカー選手権大会準決勝・浜松開誠館が2対0で磐田東を下し決勝進出（静岡） プロペラの故障で運休していた駿河湾フェリーが6日運航再開（静岡） 市民の健康づくりに！明治安田生命保険が沼津市などへ寄付金贈る（静岡・沼津市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 床暖房, 金属加工, 上田, 東京, デイサービス, 配線, 生花, 射出成形機, ダイス