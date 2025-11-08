ヘブン（トミー・バストウ）が花田旅館を出て一軒家を借りることになり、女中が必要になった。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（演出：泉並敬眞）では、女中とは洋妾のことだと思い込んで、深刻になる錦織（吉沢亮）やトキ（髙石あかり）の右往左往を描く。

女中にうってつけな人物はいる。なみ（さとうほなみ）である。もともと洋妾になりたかった彼女だから、まったく問題はない。はりきってヘブンの面接に臨み、手作り弁当まで持ってアピールする。が、ヘブンは百姓の娘は女中に求めていなかった。彼が求めるのはしっかり躾けられた士族の娘だった。そこでトキに白羽の矢が立った。

ヘブンにとって百姓とはどういう認識なのか。ともすれば、偏見の持ち主なのではないかとも思える言動なのだが、それについては深く描かれていない。

トキは女中――洋妾になりたくない。洋妾は蔑まされるものと聞いていたからだ。雇用者からはこき使われ、周囲からは石を投げられる。そんなものになったら自分もしんどいが、なにより家族に顔向けができないと思うからであろう。錦織に何度頼まれてもトキは首をたてにふらない。

でも、月給が20円と聞けば、心は揺れる。借金の返済が楽になるどころか、暮らしがどれだけ楽になるか。おりしも、借金取りが息子（前原瑞樹）に代替わりし、取り立てが厳しくなったところだ。とはいえ旅館の女中の給金が90銭であることと比較したら、どれだけ破格で、その分、どんなしんどさが待っていることか……。当時の貨幣価値、1円がおよそ3万円から4万円、20円だと月70万円とはなかなかの高給である。

そんなおりトキはタエ（北川景子）が物乞いをしている姿を目撃してしまう。さらに、三之丞（板垣李光人）はタエに言われて、各所に社長にしてくださいと頼みこんではけんもほろろに扱われていた。

武士の家に生まれたふたりは時代錯誤にもほどがあり、昨今の状況がわかっていない。お金を恵んでもらっても頭を下げないし、人に使われるなんてもってのほか、人を使う身分だといまだに思い込んでいた。彼らの悲惨な状況を目の当たりにしたトキは女中を引き受ける決心をする。まさに「ドコ、モ、ジゴク。」の状況だ。

第6週の見どころは、三之丞が「わたしを社長にしてください」という場面だ。「社長となるにふさわしい格を備えております」と、現社長の前で言う厚顔無恥ぶりを発揮する。ナンセンス極まれりという感じだが、当人は至って本気。必死でお願いしているのだった。おかしくてかなしい場面だった。

朝ドラに限ったことではないが、近年、「これではあらすじだ、プロットだ、説明だ、原作をまんま引き写しただけだ」と脚本に手厳しい批評がされることがある。が、『ばけばけ』は違う。脚本家のオリジナルな表現が随所に見られる。

例えば、「あのあの話」と「あの」ばかり使った会話だったり、ヘブンと錦織の「誤解」「5回も！」というようなやりとりだったり。「あの」という共通言語や同音異義語など、言葉の使い方による暗黙の了解とすれ違いを軽妙に描いている。作家にはストーリーテラーという職能もあるが、セリフのセンスの良さという職能もある。ふじきみつ彦は久しぶりに朝ドラに現れた会話の表現に敏感な脚本家だと思う。セリフが面白いと俳優の芝居も面白くなる。とくに、ヘブンが登場してからは、英語と日本語のディスコミュニケーションが極端になって、おもしろさが増している。

また「わたしを社長に」問題は単に言葉のセンスのみならず、社会問題も映している。この場面について、制作統括に取材した記事をヤフーニュースエキスパートで掲載したところ、興味深いヤフコメがいくつか付いた。たいていはドラマの内容や俳優に関する賛否のコメントがつくわけだが、三之丞の態度が、現在の就職あるいは転職活動にも見られることだという指摘コメントがあったのだ。管理職だった人が転職するにあたり、面接や履歴書でアピールできることが管理職経験しかないというひじょうに身につまされるコメントである。筆者だってもはやライター以外できそうにない。これまでやっていた経験が次に生きるものではあるとはいえ、実務ではなく肩書きにすがってしまうことが残念だ。ほかにも高学歴のプライドが邪魔をしてしまうのは武家にこだわるタエと同じである。

決して、100年以上前の、古い武士の話ではなく、令和のいまにも通じる話なのだと感じさせるヤフコメで思い出したのが、冒頭で取り上げた、ヘブンの百姓ではなく士族の娘を女中にしたいという考え方だ。彼もまた肩書きで考えているように思うのだが、どうだろうか。なみの作った弁当が彼女の手製ではなく、誰かに作ってもらったことを見抜いたという意見もSNSではあった。だとしたら、士族であればそういう狡猾さはないに違いないと思っているのだろうか。そこまで凝った話ではないと筆者は思っている。ここは単純に士族か百姓かという比較の問題ではないだろうか。

士族がいいとヘブンは信じているが、タエや三之丞は家事なんて一切できないし、人に使われることはありえないと思っている。本来なら容易に士族を使用人にすることはできないのだ。それをヘブンはわかっていない。かように外国人と日本人には大きな認識のズレがあるし、同じ日本人でも、元士族と明治の新しい時代を疑問なく生きる人たちとにもズレがある。『ばけばけ』が描くズレの会話劇の孕むかなしみもおかしさがじょじょになくてはならないものになってきている。ヘブンの登場でエンジンがかかってきているように感じる。（文＝木俣冬）