◇F1第21戦ブラジルGP スプリント予選 （2025年11月7日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）

今季5戦目となるスプリントレースの予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は2回目（SQ2）へ進めず18番手だった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分9秒243でポールポジション（PP）を獲得。残り4戦でドライバーズタイトルを争う同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）は3番手、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は6番手にとどまった。

角田は予選前に行われたフリー走行の序盤、ターン4で縁石に乗ってスピンし、左フロントがタイヤウオールにクラッシュ。自走でピットに戻りセッション後半に復帰したものの、最下位に沈んだ。それでもマシンに影響が残ったのか、スプリント予選でも最初からタイムが伸びず、トップから1秒以上離されて1回目（SQ1）敗退に終わった。

なお、アルピーヌはこの日、フランコ・コラピント（アルゼンチン）を来季もドライバーとして起用すると発表。ピエール・ガスリー（フランス）とのコンビを継続する。これで来季のシートが確定していないのはレッドブル1、レーシングブルズ2の計3枠となった。

▽スプリント予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)アロンソ（アストンマーチン）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)ストロール（アストンマーチン）

(８)ルクレール（フェラーリ）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

＜以下SQ2敗退＞

(11)ハミルトン（フェラーリ）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ガスリー（アルピーヌ）

(14)ボルトレート（キックザウバー）

(15)ベアマン（ハース）

＜以下SQ1敗退＞

(16)コラピント（アルピーヌ）

(17)ローソン（レーシングブルズ）

(18)角田裕毅（レッドブル）

(19)オコン（ハース）

(20)サインツ（ウィリアムズ）