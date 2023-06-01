Ｆ１レッドブルでマックス・フェルスタッペンに代わってリザーブの角田裕毅が?代役?に指名された。英メディア「ＧＰブログ」は「レッドブル・レーシング、不機嫌なフェルスタッペンの代役として角田裕毅を起用」と報道。「角田がレッドブルで再びチャンスを得る見込みだ。フェルスタッペンが鈴鹿でのテストを欠場するため、この日本人ドライバーが近日中に彼の代役を務めることになる」と日本グランプリ（ＧＰ）終了後の３１日