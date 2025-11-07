この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「スーツに喧嘩を売られた」動画での一方的な分析に反論、沈黙を破った本当の理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「私がスーツについて一切触れてこなかった本当の理由を話します」と題した動画を公開。これまで言及を避けてきた人気YouTuberのスーツ氏について、沈黙を破りその関係性と自身の見解を語った。



動画で高須氏は、スーツ氏が自身が船長を務めるYouTube上のグループ「ミキヤ海賊団」の一員であり、「僕の傘下の人間」であると明言。これまでスーツ氏の言動について多くのコメントを求められていたが、意図的に沈黙を貫いていたという。その背景には、スーツ氏がインフルエンザ罹患後にネット上で“奇行”と囁かれるような投稿を始めた時期があり、医師として無責任な診断や憶測を語るべきではないと判断したためだと説明した。



しかし、今回動画を公開するに至った直接のきっかけは「スーツの方が突然昨日、僕に喧嘩を売ってきた」ことだと語る。スーツ氏が高須氏を一方的に分析する動画を公開したことを受け、「俺に言いたいことがあるなら直接言いに来いよ」と反論。遠回しなやり方ではなく、直接対話するよう呼びかけた。さらに、これまでスーツ氏に関する騒動に触れてこなかった“本当の理由”は、単にボディビルの大会や自民党総裁選などの多忙な時期と重なっていたからだと明かした。



最後は、もしスーツ氏が望むなら「いつでも議論する」と述べ、自身の名古屋の自宅か銀座のクリニックに来るよう提案。新幹線の交通費も支払うとユーモアを交えつつ、スーツ氏に直接対話を呼びかけて動画を締めくくった。