湯、スーパー銭湯、アウトドアサウナなど、すべての魅力を融合！YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)
株式会社楽久屋が、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内に「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」を2025年11月30日(日)にグランドオープンします。
銭湯、スーパー銭湯、アウトドアサウナなど、すべての魅力を融合させた“ニュータイプ銭湯”を目指す新ブランドです。
アウトドアをテーマにした新エリア「noNIWA(ノニワ)」内に出店し、新しい温浴体験をお届けします。
YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)
グランドオープン日：2025年11月30日(日)予定
プレオープン日：2025年11月28日(金)・29日(土)予定
所在地：〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281-7イオンモール羽生noNIWAエリア内
営業時間：9:00〜24:00(最終受付 23:30)
レストラン営業時間：11:00〜23:00(LO 22:30)
「YUBUNE SAUNA PARK」は、楽久屋が運営する「湯舞音」シリーズの新ブランドです。
アウトドアサウナを気軽に楽しめる価格とコンテンツで提供し、サウナや温浴文化を愛する方々の輪を広げていきます。
施設内には、男女別の浴室と男女共用で楽しめる屋外エリアが用意されています。
施設概要・料金
【平日料金】
時間制大人：60分 700円／120分 1,000円／180分 1,300円
フリータイム大人：1,950円(レンタル品付き)
12歳未満：180分迄 300円／180分以降 500円
【休日料金】
時間制大人：60分 900円／120分 1,200円／180分 1,500円
フリータイム大人：2,150円(レンタル品付き)
12歳未満：180分迄 300円/180分以降 500円
【全日回数券】
価格：9,000円(大人フリータイム5回分)
※プレオープン日(11月28日・29日)は、10:00〜22:00の営業で、時間制大人 60分 500円などの特別料金が設定されます。
男女別浴室エリア
男女別の浴室には、3種類のお風呂とサウナが用意されています。
季節に応じて設定を変える［露天風呂］や、厳選した生薬・ハーブを使用した［彩り湯］が楽しめます。
［冷水風呂］は深さ90cmとなっています。
サウナ(男性12席・女性12席)では、爆風と音楽を融合させた楽久屋名物［爆風ミュージックロウリュ］を体感できます！
男女共用屋外エリア「WELLNESS GARDEN」
男女共用で利用できる屋外エリア「WELLNESS GARDEN」は、専用サウナ着や水着で楽しめます。
サウナ室を眺めながらゆったりと浸かれる［くつろぎ湯］、開放感のある［水風呂］、店舗ロゴを底面にあしらった深さ120cmの［プール］を完備！
入浴後の［ジェットシャワー］や［外気浴スペース］も充実しています。
2種類の屋外サウナ
屋外エリアには2種類のサウナが設置されています。
［ROCK SAUNA］
座席数：約15席
テーマパークのような外観が特徴。
揺らめく炎の温もりをそばに感じられるペレットストーブが導入されています。
［ENTAME SAUNA］
座席数：約45席
照明演出とともにミュージックロウリュやアウフグースをお楽しみいただけるサウナです！
休憩・レストランスペース
休憩スペースには［ソファ・テーブル］や［コミックコーナー］を設け、コンパクトながらも快適にくつろげます。
レストランスペースでは［スポーツ観戦］を楽しめるほか、［モバイルオーダー］による簡単な注文システムも導入されています。
アウトドアサウナのハードルを下げ、誰でも気軽に楽しめるコンテンツが詰まった“ニュータイプ銭湯”。
イオンモール羽生で、新しい温浴体験を満喫してみてください。
埼玉県羽生市にオープンする「YUBUNE SAUNA PARK」の紹介でした。
