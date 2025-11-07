大根1/3本・葉まで使い切り！10分でできる『大根の甘酢漬け』の作り置きレシピ

冬においしさが増す大根を、さっぱり甘酢漬けに。砂糖のやさしい甘みで大根のくせがやわらぎ、葉もまるごと味わえるひと品です。

パリッとした歯ざわりと爽やかな酸味で、箸休めにもぴったり。冷蔵庫で作り置きしておけば、毎日の食卓で重宝します！

『大根の甘酢漬け』のレシピ

材料（2人分×2回分）

大根……1/3本（約450g）

大根の葉……80〜100g

〈甘酢〉

砂糖……大さじ3

酢……大さじ1

塩……小さじ1

赤唐辛子の小口切り……少々

作り方

（1）大根は皮をむいて縦に4つ割りにし、横に幅5mmの薄切りにする。葉は幅5mmに刻む。

（2）ポリ袋に（1）と甘酢の材料を入れ、袋の上から手でかるくもんで、全体をよく混ぜる。保存容器に汁ごと移し、冷蔵庫で保存する。すぐに食べる場合は20分ほどおいて味をなじませるとよい。

保存期間

冷蔵で4〜5日保存OK！

大根の漬けものがあるだけで、食卓の満足度も爆上がり。調理時間は10分（味をなじませる時間は除く）。簡単に作れる甘酢漬けで、冬の大根のやさしい味わいを堪能してください。

（『オレンジページCooking』2017年冬号より）