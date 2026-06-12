きょう12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、竹山隆範探偵が「父の手のひらに立つ2才の娘」を調査する。【動画】絶妙なバランス！ネットで論争になった“スゴ技”依頼者は、大阪府の男性（34）。ある日、1歳の娘を自分の手のひらに乗せてみた。娘がとても喜ぶので何度かやっていると、気が付けば手のひらの上で立ち上がっているのだ。正直、親の自分が一番びっくりしてい