女優のアンジェリーナ・ジョリーと俳優ブラッド・ピットの娘ザハラが、姓から「ピット」を外すために法的手続きを行った。アンジェリーナとブラッドは10年以上の交際と2年間の結婚生活を経て6人の子どもがいるが、2016年に破局している。 【写真】パパの名前が消えるアンジェリーナ・ジョリーと娘のザハラ ピープル誌によれば、ザハラはカリフォルニア州上級裁判所に改名申請を提出し