ドジャースが６日（日本時間７日）、マックス・マンシー三塁手との年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円）、アレックス・ベシア投手との３５５万ドル（約５億４０００万円）の球団オプションを行使したと、米各メディアが伝えた。

米大リーグ公式サイトによれば、３５歳のマンシーは過去２シーズンでわずか１７３試合の出場にとどまっているが、健康であればドジャース打線の重要な歯車となってきた。今年最初の１か月は打撃成績が低迷したものの、４月３０日以降７２試合に出場し、打率２割６分８厘、出塁率と長打率を合わせたＯＰＳは・９５９をマーク。また、マンシーが出場した試合では６０勝４０敗だったのに対し、彼が出場しなかった試合では３３勝２９敗だったことだ。２度負傷者リスト入りしたがポストシーズンでもフル出場し世界一に貢献した。

ただ、マンシー残留でヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す同じポジションとなる村上宗隆内野手獲得がどうなるのかが注目される。

ベシアは今季も６８試合に登板し４勝２敗、２６ホールド、５セーブ。ポストシーズンでも７試合に登板し２勝０敗４ホールドをマークした。