【まるっと中までだ～い好き！】 【椎木先生はパンツを狙われています】 11月7日 配信開始

forcsは11月7日、出版レーベル「レモロン」より、BLマンガ「まるっと中までだ～い好き！」と「椎木先生はパンツを狙われています」の配信を各電子書籍ストアにて開始した。

「まるっと中までだ～い好き！」

著者：さお田ぽち太郎

【あらすじ】

地元の遊園地「ふとまハッピーパーク」が大好きな翼は、マスコット・ハピまゆちゃんに憧れて育った。

ところが最近、動きに漂うカッコ良さから“中の人”が変わったと気づく。気になった翼はパークのスタッフとして働き始め、ある日偶然見てしまったハピまゆちゃんの素顔はなんと――強面の男性・拓巳さんだった！

彼の練習に付き合う中で、衝撃と共に芽生えた想いを隠せぬまま、互いに惹かれ合っていく…。

「椎木先生はパンツを狙われています」

著者：野坂遼悟

【あらすじ】

真面目な高校教師・椎木は、ある日可愛がっていた教え子・森井に「パンツ見せて下さい！」と強請られる。

聞けば森井は、真面目で堅物なスーツ男子のパンツがどんな柄、形なのか妄想することが好きだという。

隙を見せまいとする椎木だが、森井のアプローチは留まる事を知らず…！？

