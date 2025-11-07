BLマンガ「まるっと中までだ～い好き！」と「椎木先生はパンツを狙われています」が本日配信開始！ライトBLレーベル「レモロン」より
【まるっと中までだ～い好き！】 【椎木先生はパンツを狙われています】 11月7日 配信開始
著者：さお田ぽち太郎
【あらすじ】
地元の遊園地「ふとまハッピーパーク」が大好きな翼は、マスコット・ハピまゆちゃんに憧れて育った。
著者：野坂遼悟
「まるっと中までだ～い好き！」
forcsは11月7日、出版レーベル「レモロン」より、BLマンガ「まるっと中までだ～い好き！」と「椎木先生はパンツを狙われています」の配信を各電子書籍ストアにて開始した。
「まるっと中までだ～い好き！」
ところが最近、動きに漂うカッコ良さから“中の人”が変わったと気づく。気になった翼はパークのスタッフとして働き始め、ある日偶然見てしまったハピまゆちゃんの素顔はなんと――強面の男性・拓巳さんだった！
彼の練習に付き合う中で、衝撃と共に芽生えた想いを隠せぬまま、互いに惹かれ合っていく…。
「椎木先生はパンツを狙われています」
著者：野坂遼悟
真面目な高校教師・椎木は、ある日可愛がっていた教え子・森井に「パンツ見せて下さい！」と強請られる。
聞けば森井は、真面目で堅物なスーツ男子のパンツがどんな柄、形なのか妄想することが好きだという。
隙を見せまいとする椎木だが、森井のアプローチは留まる事を知らず…！？
(C)forcs, Inc.