11月6日は「ストレンジャー・シングス・デー」 Netflix本社で開催された「特別イベント」がスゴかった〈取材レポ〉
11月6日は“ストレンジャー・シングス・デー”。Netflixの人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で、インディアナ州ホーキンスでウィル・バイヤーズが失踪した日が「1983年11月6日」ということで、この日は世界中の本作のファンに大切にされている日だ。それにちなんで、Netflix Japanのオフィスでは「STRANGER THINGS DAY」と銘打った特別イベントが開催。今回クランクイン！トレンドは本イベントに参加し、「モンチッチ」や「3COINS」などのコラボレーションアイテムを先行で見てきた。特別なイベントの様子と、アイテムの実物をレポートする。
【写真】「3COINS」のコラボがかわいすぎる！ 「STRANGER THINGS DAY」の様子
■撮影に使われた小道具も展示！
今回開催された「STRANGER THINGS DAY」は、『ストレンジャー・シングス』の世界観が味わえるフードとともに、11月27日（木）から配信される『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』に併せて展開されるコラボレーションアイテムの実物を楽しめるというイベント。
イレブンの好物であるワッフルをモチーフにした「イレブン・ミニワッフル」や、ケチャップが突き刺さった黒いバーガー「ホーキンス・ラボ・バーガー」、デモゴルゴンの形をした「デモゴルゴン・カップケーキ」など、ファンにはうれしいデザインのフードたちが並ぶ。
フォトスポットやクイズ大会も用意され、『ストレンジャー・シングス』愛を共有できる時間に。クイズは「ホーキンス高校のマスコットは？」という簡単なものから、「シーズン5のティザー予告に登場するラジオ局の名前は？」といったマニアックなものまであり、賞品をかけて、招待されたインフルエンサーたちは頭を抱えながら回答していた。
展示されていたブランドは、「iFace」「graniph」「ENSKY」「3COINS」「CASIO」「Monchhichi」「niko and…」「Weber」など。
特に人気があったのが「Monchhichi」。50周年を迎えたモンチッチとスペシャルコラボレーションが実現したアイテムで、12月下旬より全国のオフィシャルショップやEC・専門店で販売される。
また「3COINS」からは、『ストシン』のロゴや登場人物に加えて、作品内に登場するスクープス・アホイのロゴデザインを使用した限定グッズが登場。12月6日（土）から全国の「3COINS」ならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売される。
さらに会場には、アメリカから特別に取り寄せたという、実際に撮影で使用されたプロップスも展示。ウィルを探す貼り紙や、イレブンからのマイクへの手紙、トランシーバーなど、感動したシーンの数々が蘇るアイテムたちが並んでいた。
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。今年、ついにシリーズは最終章を迎え、頼りなかった少年少女もついに大人に。ホーキンスの仲間たちは全員で力を合わせ、《過去最大の大冒険》と《最終決戦》に挑む。
マイク役フィン・ヴォルフハルト、ウィル役ノア・シュナップ、ダスティン役ゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役ケイレブ・マクラフリン、そして本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日がすでに決定しており、11月22日（土）には、キャスト＆監督が参加するファンイベント「Netflix『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』ファンフェスタ〜One Last Adventure〜」が、東京・有明にあるライブドア アーバンスポーツパークで開催予定。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より世界独占配信。
