人気インフルエンサーである果汁セヨン（25）の公開恋愛は、祝福ムード一色とはならなかった。むしろ交際発表の直後から先に広がったのは、「相手がその人で大丈夫なのか」という心配や警戒の声だ。【画像】果汁セヨン、恋人と配信中にキス日本ではまだ知名度が限られる果汁セヨンだが、その名が一気に知られたきっかけは、2024年夏の“目撃談”だった。韓国最大の芸能事務所HYBEのパン・シヒョク議長、いわゆる“BTSの父”と米ロ