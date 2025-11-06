Photo: 神津文人

“駅伝”が話題に上がる季節の到来に合わせ、アシックスからEKIDEN Pack（エキデンパック）コレクションが発表されました。

アスファルトに映える爽やかなグリーン

Image: asics

今回のコレクションは、未来への成長を表す“芽が育つ姿”やスタートを意味する“信号が青に変わる瞬間”から着想を得たそうで、「さあ、走りだそう」とランナーの背中を押すようなグリーンカラーが基調となっています。

駅伝で着用することを想定したとき、どんなカラーのシューズが履きたいかを学生ランナーたちにリサーチしたところ「力を与えてくれる元気なカラー」「発色の良いカラー」といった声が多く、それらも反映して今回のカラーが採用されたとのこと。アスファルトにバッチリ映えそうですし、テレビで観ていてもすぐにアシックスのシューズだと認識できそうです。

Image: asics 左から「メタスピードレイ」33,000円（税込）、「メタスピードスカイトウキョウ」29,700円（税込）、「メタスピードエッジトウキョウ」29,700円（税込）

EKIDEN Packを構成するのは8モデル9品番。今年の9月に東京で開催された世界陸上でもトップアスリートの足元を支えた「METASPEED SKY TOKYO（メタスピードスカイトウキョウ）」「METASPEED EDGE TOKYO（メタスピードエッジトウキョウ）」「METASPEED RAY（メタスピードレイ）」の3モデル（世界陸上では小林香菜選手が「メタスピードエッジトウキョウ」を履いて日本人最高の7位、近藤亮太選手が「メタスピードスカイトウキョウ」を履いて日本人最高の11位になっています）。

Image: asics 左上／ 「ノヴァブラスト5」16,500円（税込）、右上／ 「スーパーブラスト2」24,200円（税込）、右下／ 「メガブラスト」27,500円（税込）、左下／ 「ソニックブラスト」22,000円（税込）

そして、快適なバウンス感にフォーカス「BLAST（ブラスト）」シリーズから、「NOVABLAST 5（ノヴァブラスト5）」（男性用と女性用あり）「SUPERBLAST 2（スーパーブラスト2）」、この秋に新登場した「MEGABLAST（メガブラスト）」「SONICBLAST（ソニックブラスト）」の4モデルがラインナップ。

Image: asics 「マジックスピード5」19,800円（税込）

さらに、多くのランナーのレース用モデルとして支持されている「MAGIC SPEED（マジックスピード）」シリーズの最新作、「MAGIC SPEED 5（マジックスピード5）」もEKIDEN Packとして登場しました。

新作「マジックスピード5」は、ミッドソールのトップ部分にアシックス史上最も軽量で、最も弾力性のあるフォーム材、FF LEAP（エフエフリープ）を採用しています。「メタスピード」シリーズにも採用されている素材で、FF TURBO PLUS（エフエフターボプラス）と比較すると、約15％軽く、反発性が約13.7％、クッション性が約30％高いとのこと。ソールの厚さは最大約37.5mmで、前作よりも約6mm薄くなっています。

それによって、ワールドアスレティックスのレギュレーション（40mm以下）にも適応。一般ランナーにはあまり関係がないことですが、中高生が部活で使いやすくなりました。加えて、約49g（27.0cm片足重量）の軽量化にも成功。今作も多くのランナーのレースシューズとして、支持を集めそうです。

Photo: 神津文人

EKIDEN Packの発表イベントには、“山の名探偵”として今年の箱根をわかせた早稲田大学の工藤慎作選手（画像右から2番目）、帝京大学の柴戸遼太選手（画像左から2番目）、中央学院大学の近田陽路選手（画像左）、山梨学院大学のブライアン・キピエゴン選手（画像右）が登場。

工藤選手は「メタスピードエッジトウキョウ」、柴戸選手とキピエゴン選手は「メタスピードスカイトウキョウ」、近田選手は「メタスピードレイ」をレースシューズとして選択しているとのこと（ちなみにジョグシューズは、工藤選手とキピエゴン選手が「ノヴァブラスト5」「ゲルニンバス27」、柴戸選手は「ノヴァブラスト5」「スーパーブラスト2」、近田選手は「エボライドスピード3」をチョイスしているそうです）。

正月の風物詩、箱根駅伝でのシューズのシェア争いが話題となる昨今。2021年にはまさかの0％まで落ち込んでしまったアシックスですが、その後は右肩上がりにシェアを回復し、2025年には25.7％に。果たして次はどうなるか。EKIDEN Packを履いて走る選手たちの活躍が楽しみですね。

Source: asics