銀座や日本橋など、中央区は歴史ある一等地が含まれます。江戸時代から商業の中心地として栄えるほか、金融・不動産・医療など都市型産業が集積する「ビジネス街」としても知られています。今回はそんな中央区の「給与」に着目。中央区に本社を置く上場企業のなかで「平均年収の高い企業」はいったいどこなのか、TOP3をみていきましょう。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都中央区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

中央区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：サンバイオ株式会社（1,641万2,000円）

3位はサンバイオ株式会社（東京都中央区明石町）。平均年収1,641万2,000円でした。

2001年創業、2013年設立の同社は、再生細胞医薬品の研究・開発を行うバイオベンチャー企業で、慢性期脳梗塞などの神経疾患に対する治療薬の実用化を目指しています。

米国に子会社SanBio, Inc.を持ち、グローバルに事業を展開。主力開発品「SB623」は、成人骨髄由来の間葉系幹細胞を加工・培養した再生細胞薬で、脳内の神経再生を促すことで運動機能の改善が期待されています。

同社は脳梗塞や外傷性脳損傷を対象とした臨床試験を実施しており、再生医療分野での革新を目指しています。

第2位は、駅近ビルに強い「都心不動産」の老舗

2位：ヒューリック株式会社（2,035万7,108円）

2位はヒューリック株式会社（東京都中央区日本橋）で、平均年収は2,035万7,108円でした。

1957年設立の同社は、オフィスビルや商業施設の開発・賃貸を中心に事業を展開する不動産会社です。旧富士銀行（現みずほ銀行）の不動産管理部門を母体とし、2007年に現社名へと変更されました。

主な事業は不動産の所有・賃貸・売買・仲介で、都心部の駅近物件を中心に資産を保有しており、近年はホテル事業や介護施設などの開発にも注力し、都市型コンパクト開発を推進しています。

グループ会社を通じて建築・ホテル運営なども手がけ、安定した収益基盤を築いています。

1位：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（2,277万6,000円）

栄えある第1位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東京都中央区八重洲）でした。

2005年設立の同社は、事業承継や企業再編を支援するM&Aアドバイザリー業務を展開。平均年収は2,277万6,000円と、国内トップクラスを誇ります。

高年収の背景には、インセンティブ重視の報酬体系があります。基本給は約400万円と低めながら、成約報酬や業績連動ボーナスが極めて高額。特に大型案件の成約が多く、1人あたりの売上が非常に高いため、20代〜30代の若手でも年収1,000万円超が狙える環境です。

同社の強みは、事業承継ニーズの高まりを背景にした市場拡大と、高い専門性を持つアドバイザー陣による信頼性の高い仲介力。また、「正しいM&A」を掲げ、誠実な対応と育成体制を重視しており、業界内でも優良企業として評価されています。

歴史ある「都心の一等地」に集う高年収企業

中央区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社を筆頭に、ヒューリック株式会社、サンバイオ株式会社が名を連ねました。M&Aキャピタルパートナーズは成果報酬型、ヒューリックやサンバイオは安定的な事業収益や専門性の高い業務を背景に、高水準の給与体系を維持しているようです。

金融・医療・不動産といった都市型産業の中心地である中央区は、スキルの高い人材が集まりやすく、報酬水準にも反映されやすい土地柄といえるかもしれません。