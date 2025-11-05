堂安律「日本は26人で戦ったから勝てた」に胸を打たれた…森保監督が語る、崩壊寸前だったチームが「史上最強」になるまで

“解任論”からの再出発…逆風の中で始まった第2次森保ジャパン

2018年8月の森保一監督の日本代表監督就任から7年2ヵ月。10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）に勝利した今、指揮官への風当たりは皆無に近い状況だが、長い年月の間には逆風にさらされたこともあった。

最初は2019年から2020年にかけて。2019年はアジアカップ（UAE）で優勝を逃し、9月から始まった2022年カタールW杯2次予選で苦戦。年末のE-1選手権（釜山）で韓国に敗れ、さらにU-23日本代表で挑んだ2022年1月のAFC・U-23選手権（タイ）で惨敗。森保監督解任論が沸騰したのである。

この時は直後にコロナ禍に突入し、代表活動が休止したこともあり、逆風は自然と薄れたが、第1次体制の序盤は順調とは程遠い状況だった。

次に大きかったのが、2021年10月、カタールW杯最終予選でサウジアラビア戦（ジェッダ）を落とし、序盤3戦2敗で本大会出場の危機に瀕した時だ。

当時のキャプテン・吉田麻也（LAギャラクシー）が「結果が出なければ協会、監督、選手も責任を取る覚悟はできている」と発言。一気に緊迫感が高まった。

この時は直後のオーストラリア戦（埼玉）で基本布陣を変更し、森保監督の秘蔵っ子・浅野拓磨（マジョルカ）が劇的なオウンゴールを誘発。敗戦を免れ、息を吹き返したが、指揮官も生きた心地はしなかっただろう。

「熱量が足りない」アジア杯8強敗退の屈辱

そして最近で言うと、第2次体制の2024年2月、優勝候補筆頭と目されていたアジアカップ（カタール）でイラク、イランに敗れて8強敗退という屈辱を味わった時だ。この時は冨安健洋が「全体として熱量が足りない」と語るなど、リーダーシップのある人材の不足が浮き彫りにされた。

そこで指揮官が講じた策が、大ベテラン・長友佑都（FC東京）の再招集だった。ピッチに立っても立てなくても、ベンチに入れなくても、常に声を出して周りを鼓舞し、強靭なメンタリティとプロフェッショナリズムを示し続ける“日本代表の鑑”ともいえる人材の復帰によって、チームの雰囲気は確実に変化。一体感もグッと高まったのだ。

「佑都は自分がピッチ内外で率先してやって見せて、そのうえで周りをサポートする姿勢を見せてくれています。下の世代が主体的にアクションを起こせるようにサポート役に回ってくれているのは本当に有難いですね。

本人には『まず自分のプレーを見せてほしい』と話していますけど、世界トップ基準を知っているというのは物凄く大きいことですね。

9月のアメリカ戦（コロンバス）の前半も出場しましたけど、『今はインテル時代の7割。もっと日常からコンディションを上げていかないといけない』というコメントもしていますし、最近のFC東京では間違いなくよくなっていると思います」と森保監督も前向きに評価する。本大会に向けて使いどころは難しいだろうが、戦力の1人と位置付けているのは確かだと言っていい。

スター軍団を束ねる難しさ…森保流“マネジメントの極意”

その長友を筆頭に、今のメンバーは欧州の名門クラブでのプレー経験を持つ選手が数多くいる。自分自身にそこまでの選手キャリアがない指揮官としては、ハイレベルを熟知する彼らをコントロールするのは、やはり気苦労が多そうだ。

第1次体制の頃を振り返っても、まだ10代だった久保建英（レアル・ソシエダ）が「なぜ自分は使ってもらえないのか」といった苛立ちをにじませることがあったし、現エースナンバー10・堂安律（フランクフルト）も絶対的エースになりきれずにメンバー外の憂き目に遭ったこともある。

そういう扱いをされれば、「森保さんは一体、何考えてるのか」という不満が噴出しても不思議はない。血気盛んな面々と、森保監督はどのように向き合おうとしたのだろうか。

「選手としての経験値の差は最初から分かっていること。自分が今から選手に戻れて、海外に行けるわけでもないですし、過去は変えることはできませんよね。

そういうなかで、私は日本代表監督として、日本の勝利とサッカー発展のために全力を尽くすという原理原則を持ちながら、選手・チーム・日本の価値を上げることを考えていくしかない。その基本的なベースの下でどういう決断を下したらベストなのかを考えていくだけ。特に工夫はないかなと思います。

ただ、選手というのは、みんなその時々の状況が違います。調子がいい選手もいれば、そうでない選手もいますし、日常生活がうまくいっている人もいれば、プライベートの悩みを抱えている人もいる。そこはしっかり見ていかないといけないと気を付けてはいます」

「俺を使え」から「みんなで勝つ」へ…選手たちが見せた変化

第1次体制スタート時は交代枠が3人だったこともあり、選手たちの間には「自分は絶対にスタメンじゃないとダメだ」という強い意識があった。

けれども、コロナ禍の間に交代枠が5人（脳震盪の交代時は6人）に増えたことが追い風となり、2022年カタールW杯の頃には「スタメンと途中出場をつないで勝つ」という考え方が浸透。森保監督が求めるフォア・ザ・チーム精神を体現する選手が1人、また1人と増えていったのだ。

「『個人のギラギラ』と『チームのために』というのを上手に考えられた例を挙げると、カタールW杯の時の律ですね。

（2021年3月の）最終予選で外された頃は『俺を使え』『俺1人で相手11人を倒してやる』くらいのメンタリティだったと思うんですよ。その律が、ドイツ戦で逆転勝ちした後には『相手はピッチ内の11人だけで戦ってるけど、俺らはベンチ含めて26人で勝てた』と言ったんです。

『俺1人に11人かかってこい』というようなスタンスだった選手が『みんなで勝てた』という発言をしたのを見て、間違いなく変わったなとしみじみ感じました。

もちろん大人が子供を見るみたいな目線で『成長した』と言うつもりはあないですけど、自分自身とチームのどちらにもこだわりながら、両輪を大事する姿になっていたのは確か。本当にすごいなと思いましたね」

変化したのは、堂安だけではない。久保も最近はスタートから出られなくても「みんなで勝てばいい」という姿勢を示しているし、鎌田大地（クリスタルパレス）にしても「代表に来た時は先発とか控えにこだわりはない」と話していた。

スタメンと控えが全員で戦うチームへ

「全員の力を結集して勝つ」という共通認識を持つチームはやはり強い。10月のパラグアイ（吹田）、ブラジル（東京スタジアム）2連戦を見ても、パラグアイ戦では上田綺世（フェイエノールト）が控えに回り、そのエースFWが出てきて終了間際に値千金の同点弾を叩き出している。

ブラジル戦でも伊東純也（ゲンク）が後半途中からジョーカーとして異彩を放ち、2アシストを記録。パラグアイ戦の上田のゴールを含めると、2試合で3アシストの離れ業をやってのけた。

一方で、2試合続けて出番なしの長友がベンチ前で一番前に身を乗り出し、まるでコーチのように声をかけ続けていたのも印象的だった。同じく控えGKの大迫敬介（広島）と早川友基（鹿島）もビッグチャンスが訪れるたびにベンチから飛び出し、派手なアクションを見せていた。彼らも含めて、日本代表は全員で戦う集団なのだ。

「今の選手たちは前にも言ったように王様ですし、『俺が俺が』というマインドは強く持っています。仮に控えに回っても、その選手がスタメンよりも力を持っていて、チームのギアを上げてくれればそれでいい。そういう選手が何人もいるチームこそ、世界のトップグループにも勝てるんです」

森保監督のブレない姿勢、1人1人と真摯に向き合う生真面目さが、長い時間をかけて個性豊かな選手たちに浸透し、強固な信頼関係が築かれたのも大きいだろう。

もちろん、ここから先も新たな選手が加わってくるだろうし、堂安や久保のような鼻息の荒い若手が来るかもしれない。そういう人材とも真正面から向き合い、フォア・ザ・チーム精神を求め続けていくのが森保流。それはどこまでも不変だろう。

