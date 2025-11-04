NTTドコモは、同社の映像配信サービス「Lemino」で、ボクシングイベント「THE RING V：NIGHT OF THE SAMURAI」を国内独占でライブ配信する。配信日は12月27日だが、開始時刻など詳細は11月7日に主催側から発表される。

「THE RING V：NIGHT OF THE SAMURAI」では、ペイ・パー・ビューチケット（4950円～）を購入すると、「Lemino」で視聴できる。

なお、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のユーザーはチケット購入済みという扱いとなり、追加料金なしで全編を楽しめる。

配信される試合は、井上尚弥選手とアラン・ピカソ選手の対戦のほか、計6試合になる。

Lemino 配信対象試合カード 井上尚弥（大橋） vs アラン・ピカソ（メキシコ） 中谷潤人 （M.T）vs セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ） 寺地拳四朗（B.M.B） vs ウィリバリド・ガルシア・ペレス（メキシコ） 今永虎雅 （大橋）vs アルマンド・マルティネス（キューバ） 堤麗斗（志成） vs レオバルド・キンタナ（メキシコ） 堤駿斗（志成） vs ジェームズ・ディケンズ（英国）