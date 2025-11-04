¡Ú¿·ÆüËÜ¡õ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¡Èº»ÌïÍÍ¡É¤¬1¡¦4ÅìµþD¤Ç¼ëÎ¤¤ÈÂÐÀï¤¬Àµ¼°·èÄê¡¡¥Æ¥ìÄ«¤Ë¡Öº»ÌïÍÍ¤òÎ®¤»¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï4Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖWRESTLE¡¡KINGDOM¡¡20¡¡in¡¡Åìµþ¥É¡¼¥àÃª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎSTRONG½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤ÈIWGP½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÈ¯É½¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾åÃ«¤Ï¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤â¥É¡¼¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎIWGP¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¤³¤ÎSTRONG¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢¼ëÎ¤¤È¤Ê¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼ëÎ¤¤¬¸«¤»¤ë¼ëÀ¤³¦¤è¤ê¤â¡¢º»ÌïÍÍ¤¬¸«¤»¤ë°Ì´¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë²¼¹î¾å¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½¸¤Þ¤ë²¿Ëü¿Í¤â¤ÎµÒ¤òº»ÌïÍÍ¤Î¤È¤ë¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´°÷Ã¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢³Ð¸ç¤·¤È¤±¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤È¤Ê¤ë¸á¸å10»þ15Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤â¤Á¤í¤óº»ÌïÍÍ¤Î»î¹ç¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ë¤è¤Ê¡©¤·¤«¤â¤ªÁ°¤é¸«¤¿¤è¤Ê¡¢TBS¤Ç23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òº£¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£º»ÌïÍÍ¤òÎ®¤»¤Ð»ëÄ°Î¨100¡ó¤Ê¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ®¤»¤è¡ª¡×¤È¶¼Ç÷¤Þ¤¬¤¤¤Ë°Ò°µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡